Els noms de la temporada de tardor i hivern als teatres de Sabadell

Els teatres municipals de Sabadell acolliran 64 títols i un centenar de funcions, entre setembre de 2026 i gener de 2027. La música, el teatre, el circ, la poesia, l'òpera i la dansa es repartiran entre la Faràndula, el Teatre Principal, l'Estruch i la Sala Miguel Hernández. Alguns noms destacats de la programació són Albert Pla, Peyu, Emma Vilarasau, Maria Rodríguez Soto, Pep Cruz, Marta Marco, Jaume Madaula, David Olivares i Anna Andreu. Durant la presentació de la temporada, el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha destacat la varietat de disciplines artístiques i "l'equilibri, que es produeix de manera natural", entre talent sabadellenc i de fora.
Teatre
Sabadell portarà cap a casa algunes propostes que han triomfat a Barcelona. És el cas de la comèdia Hamlet, d'Albert Pla i Peyu, que ha fet temporada al Teatre Coliseum de Barcelona i que es representarà el 20 de setembre a la Faràndula. Provinent del Teatre Condal, també vindrà la comèdia d'embolics Una idea genial, amb el sabadellenc Lluís Villanueva; i, del Temporada Alta de Girona, Dakota, amb Roger Mas, David Olivares, Betsy Turnez i Francesc Ferrer.
L'Ajuntament ha participat aportant mitjans a la producció de La violació de Lucrècia, amb Emma Vilarasau, un dels grans poemes narratius de Shakespeare que es representarà al Principal. Marta Marco i Pep Cruz compartiran escenari al thriller No miris. A l'Estruch hi arribarà provinent del Teatre Texas l'adaptació de la novel·la Permagel, d'Eva Baltasar, amb Maria Rodríguez Soto.
El sabadellenc Jaume Madaula participarà en dos espectacles. Per una banda, a Lluites i metamorfosis d'una dona i a Robert, chapeuau!, un homenatge amb Rosa Renom i Ester Formosa al professor Robert Ferrer i Chaler, que va arribar a Sabadell el 1973.
Com a propostes sabadellenques, tornarà 10 anys després T-10, d'Encert, i la producció de la companyia Tres Homes Grossos Breata, la última hoguera de la Inquisición. A l'Estruch es representarà Jovent, un projecte amb participació d'alumnes de l'Institut Narcisa Freixas.
Música
L'Orquestra Simfònica del Vallès obrirà temporada el 18 de setembre amb L'Emperador, amb obres de Sakamoto, Beethoven, Lera Auerbach i Txaikovski. Abans del tradicional Festival de Valsos i Danses, oferirà la banda sonora de Psicosi.
En aquest primer tram de la seva temporada, Fundació Òpera a Catalunya representarà L'elisir d'amore i Cavalleria rusticana i Pagliacci. També repetiran l'òpera comunitària Push! i oferiran un recital de Josep Bros.
Joventuts Musicals de Sabadell portarà la Franz Schubert Filharmonia, el Trio Fortuny i Cor de Cambra Noctes, a més d'altres propostes al Saló del Teatre Principal.
Un reclam de la temporada musical, sens dubte, serà el concert de la santquirzenca Anna Andreu. Per altra banda, tocarà celebrar els 170 anys de la Banda de Música de Sabadell i els 150 de la Cobla Jovenívola, amb concerts especials.
Dansa, circ i poesia
Jep Barceló i Martina Vilarasau, amb Joan Alavedra a l'acordió, recorreran poemes i textos de Feliu Formosa, connectats amb l'humor de Francesc Trabal, a l'espectacle Una abella més jove que jo, Feliu Formosa dixit. En dansa, hi haurà Faula, el Certamen Coreogràfic de Sabadell i Caribe Mix'23. En circ, Ça-Turne, Secrets i Àngela.
Espectacles infantils
Aquest any, el festival ElPetit caurà entre el 19 i el 22 de novembre. Pel que fa a Joventut de la Faràndula, oferirà les últimes funcions de La Sireneta i, és clar, Els Pastorets.
Les entrades
Ja es poden adquirir les entrades per a la temporada cultural per internet i a la taquilla del Teatre Principal. L'Ajuntament manté abonaments per paquets d'entrades.