10 llibres per a 10 estats d'ànim estiuencs molt diferents

Tens ganes d’arremangar-te per cuinar una recepta refrescant? Cal posar els nens a dormir després d’una tarda excitant de jocs a la platja? Potser tens ganes de dedicar la tarda a reflexionar sobre psicologia o filosofia. O deixar anar la ment i evadir-te amb una bona història. Vols seduir un adolescent perquè deixi la pantalla i llegeixi una mica? Si el que necessites és una cosa divertida, i no per això menys estimulant, un passatemps per endur-te a la piscina... Ho tenim tot! I escrit per sabadellencs.
Amb dos fogons (Penguin llibres). Clara Simó
No tot està perdut per als qui a la cuina, fins i tot, “cremen els iogurts”. Hi ha esperança per als qui s’han estancat creativament des de fa anys. Sense por i amb una mica de ganes, qualsevol es pot convertir en “un cuinetes” si té a les mans ‘Amb dos fogons’, el nou llibre de receptes desenfadat i divertit de la castellarenca Clara Simó, professora, aficionada a la cuina i creadora de contingut gastronòmic a Instagram (@clarafogons).
Quadern de llengua i cultura (Columna). Marc Solé
Per què exclamar what the fuck quan tenim el genuí ‘què collons’? Qui és l’autor de la mítica i incòmoda frase bueno, bueno, bueno... o sigui que Montse i Meritxell? Enganyapastors és un insult o un bolet? Marc Solé, creador de contingut a les xarxes socials relacionat amb la llengua, ha recopilat paraules, expressions, referències culturals i costumisme en “un passatemps per donar un cop de mà al català”. Perfecte per a la platja.
L’estel i la lluna (La Banya) David Vila i Ros
L’Estel es queda bocabadada amb la lluna, “uns dies grans i rodona” i d’altres “més prima i cargolada”. Una nit, immersa en els somnis, decideix anar-la a trobar. Així és com comença el conte L’Estel i la lluna, del professor i escriptor David Vila i Ros, amb il·lustracions de Marta Roig Prats. Ja es pot trobar a llibreries de Sabadell, pensat per a “explicar a nens molt petits abans d’anar a dormir”. Hi ha dies d’estiu en què és imprescindible!
Maleït futbol (Ara Llibres). Toni Padilla
D’un joc de nens a un negoci sense ànima, l’esport rei és un univers ple de contradiccions i passions. En aquest assaig, el periodista esportiu Toni Padilla reflexiona sobre el poder, les febleses i la història del futbol. És una lectura recomanada tant per als amants de l’esport com per a aquells que vulguin entendre els mecanismes que fan funcionar aquest fenomen social. A més de denunciar-ne les ombres, celebra l’emoció única que només el futbol genera.
Filosofia al natural, Pere Lluís Font (Edicions UB)
Filosofia “sense maquillatge”, explicada amb naturalitat, sense èmfasi, retòrica ni entonació. És un dels missatges del darrer llibre del filòsof Pere Lluís Font, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, que va morir l’abril passat. Hi aborda la legitimitat de la filosofia a l’època de la ciència, la seva relació amb la pròpia història, la possibilitat d’adjectivar-la sense que deixi de tenir un valor universal i el seu estat de salut en l’actualitat.
La desorientació (La Campana). Montse Garcia Esteve
Aquesta novel·la, ambientada als anys 70 a Sabadell, retrata què és créixer en un entorn hostil. La protagonista d’aquesta novel·la, la qual coneixem des del dia que arriba al món, a la botiga on treballen els seus pares, és la veu que ens narra una vida la seva marcada per l’absència d’afecte i l’egoisme d’una mare que només sembla vetllar per ella mateixa. Només l’Ivan l’ancora a un present feliç.
El centre del món (Columna). Toni Mata
La història va captivar el jurat juvenil del Premi Carlemany Foment de la lectura, d’Andorra, que va atorgar el guardó a El centre del món. Toni Mata hi explica el cop de realitat d’una Paula, de 17 anys, que s’adona que “el centre del món són els diners”, que ho condicionen tot, començant per la seva humil família, “atrapada en una situació que no sap si podrà resoldre”. Hi aborda l’ambició, la llibertat financera i les relacions de família.
El riu Ripoll de cap a cap (Llar del Llibre), UES 2026
Caminar pel Ripoll des que neix fins que acaba al mar és possible: un llibre t’ho explica al detall. És El riu Ripoll de cap a cap, una publicació de l’entitat Amics del Ripoll i la Secció Natura de la UES que recull cinc rutes per fer tota la ruta fluvial. Les cinc rutes d’entre deu i 15 quilòmetres et condueixen des de Sant Llorenç Savall, d’on neix el riu, fins a la desembocadura del Besòs, on acaba. L’itinerari acumula 62 quilòmetres “de base” i 12 d’addicionals.
Vincles (Cafè Central). Feliu Formosa
“El passat em demana
que doni pas a uns versos
que mai no sé si em salven.
Sento una estranya calma.
Mai no sé si ho dic tot”.
Són 32 poemes en què el poeta de 91 anys, des de la residència de Sant Llàtzer de Terrassa, reflexiona sobre la vida, la mort, l’absència, el dolor, el desig, el sentit de la vida, el temps... I, entremig, llegim ciutats, consciència social, descobertes... Però, sobretot, gratitud “a la vida viscuda”.