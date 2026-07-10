62 pisos comprats amb el Préstec Emancipació a Sabadell

En el primer any de funcionament del Préstec Emancipació de la Generalitat a través de l’institut Català de Finances (ICF) i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a Sabadell s’han comprat 62 pisos utilitzant aquesta fórmula, que cobreix el 20% del cost d’entrada a l’habitatge, segons dades facilitades pel Departament d’Economia i Finances al Diari. La mesura ha beneficiat 92 joves, ja que un 52% dels préstecs els ha signat un únic titular i el 48% els han signat dues persones.
A banda de la seixantena de pisos que ja s’han adquirit, actualment hi ha 57 operacions en estudi. 13 d’elles en la fase d’estudi per part de l’ICF, 35 aprovades per l’ICF però amb el client buscant hipoteca als bancs que han signat el conveni dels Préstecs Emancipació i 9 amb hipoteca atorgada per un banc privat i només a l’espera de la firma.
L’import mitjà dels préstecs concedits fins ara a Sabadell és de 38.382 euros; per tant, els habitatges adquirits tenen un cost d’uns 200.950 euros tenint en compte que el percentatge de mitjana que cobreix el préstec és del 19,1% sobre el valor de l’immoble. El màxim que es pot concedir és el 20% que correspon a l’entrada de la compra de l’habitatge. A banda, els compradors han d’afrontar les despeses corresponents a impostos i altres com notaria o registre.
Des d’Economia també apunten que l’edat mitjana dels sol·licitants del préstec és de 30,4 anys. L’edat límit de les persones que poden sol·licitar el préstec és una de les coses que ha canviat recentment, ja que fins ara els requisits de la convocatòria la limitaven a 30 anys, i ara ha passat a ser de 40 anys per ampliar el nombre de persones que poden acollir-se a aquesta iniciativa.
Els 62 habitatges ja s’han comprat, perquè el préstec de l’ICF s’atorga el dia que es fa la compravenda davant de notari i en el mateix moment en què es formalitza la hipoteca amb una entitat financera privada per cobrir la resta de l’import del domicili.
Requisits
Poden sol·licitar un Préstec Emancipació les persones d’entre 18 i 40 anys empadronades a Catalunya que vulguin comprar el seu primer habitatge en propietat i que ha de ser la seva residència habitual. Els ingressos bruts anuals de les persones que conviuran a l’habitatge no poden superar els 83.392,53 euros en el cas d’una sola persona, i 85.971,60 euros en el cas de dues.
El préstec de l’ICF pot arribar a 50.000 euros i, en tots els casos, sense interessos, a retornar quan s’acabi de pagar la hipoteca. Tots els habitatges acollits al préstec passaran a ser qualificats d’Habitatge amb Protecció Oficial (HPO).