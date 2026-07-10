Les fonts del Passeig, fora de servei per controlar la qualitat de l'aigua

Les altes temperatures registrades durant aquests primers dies del mes de juliol, amb màximes que han superat àmpliament els 35 °C a Sabadell, provoquen que molts ciutadans busquin espais on refrescar-se en els moments de calor extrema.
En aquest context, des d'aquest dijous 9 de juliol, molts vianants que passegen pel Centre i, sobretot, les famílies que acostumen a fer ús de les fonts ornamentals del Passeig per refrescar els infants s'han trobat amb una sorpresa: les fonts estan fora de servei.
Diversos cartells col·locats a la zona informen que la instal·lació està "temporalment fora de servei per tasques de control de la qualitat de l'aigua". Les fonts continuen sense estar operatives i no s'ha informat de quan s'espera reprendre el servei.
Una de les persones que s'ha trobat amb aquesta situació és Olga Herrera, que passejava pel Centre amb els seus fills i es va aturar en veure les fonts apagades. "Crec que hi ha una manca d'espais per refrescar-se a la ciutat. És una llàstima que s'hagin espatllat just ara, en els moments de més calor", afirma lamentant que la incidència hagi coincidit amb els dies de més calor del que portem d'estiu.
Herrera explica que, tot i que la seva família no hi acostuma a banyar-se, és un espai molt utilitzat pels nens durant l'estiu. "Nosaltres no ens hi hem banyat, però sí que hem vist molts infants fent-les servir, i el més petit dels nostres sí que algun cop s'hi ha refrescat en passar per aquí", assenyala.
Per aquest motiu, espera que la situació es resolgui aviat perquè les fonts puguin tornar a donar servei. "Ho haurien de reparar ràpidament i que se'n pugui tornar a fer ús", conclou.