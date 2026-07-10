Cuca Santos arriba al Sau Street, un dels bars més freqüentats del barri de Torre-romeu, on l’esperen dos joves veïns, Biel Morales i Luis Cortés. “Tenim problemes d’inseguretat, fa uns dies va sortir un home amb matxet pel carrer. També creiem que s’hauria de millorar el servei de transport, la neteja i algunes de les instal·lacions, que fan pena”, expliquen. Fa temps que la rutina de Santos, que és portaveu del Partit Popular a Sabadell, inclou visites setmanals als diferents districtes de la ciutat, on ha conegut ciutadans de la zona que la posen al dia sobre les problemàtiques o inquietuds que els preocupen.
“A Torre-romeu ja hi he vingut molt. Penso que hem pogut passejar per tota la ciutat i fer una anàlisi acurada de les demandes del veïnat. Presentarem un programa electoral d’acord amb això”, detalla la representant en iniciar la passejada fins al pàrquing de sorra del carrer de Maranges. “No hi ha llum, pots caure fàcilment. Vam presentar una moció per arreglar aquests espais. S’hi podria posar grava i optimitzar-lo més. L’aparcament és un dels aspectes que més preocupa els sabadellencs”, narra. En aquest sentit, els veïns també posen la lupa a les línies d’autobús. Cortés fa la reflexió que no entén “com es pot trigar el mateix a arribar a plaça de Catalunya, a Barcelona, des del Centre, que de Torre-romeu a la plaça d’Espanya de Sabadell: 40 minuts”. Només unes passes més endavant, es topen amb una brossa amb escombraries a terra. “Avui no hi ha gaire cosa, trobem que el barri està molt brut”, coincideixen. Una afirmació que reitera el Jordi, comerciant al carrer de Sau.
Després es dirigeixen cap a la plaça d’Entrepeñas, on abans hi havia un parc de jocs infantils. Segons Cortés, “van treure-ho tot i han deixat el sorral. Ara s’ha convertit en un pipicà clandestí”. Santos reitera, doncs, que caldria tornar a adaptar l’espai per als més petits. “S’haurien de recuperar els jocs i posar-hi unes tanques, fa molt temps que ho tenen sense res”. La marxa continua, amb permís d’una pausa per saludar una família de la plaça. Ara es dirigeixen fins al passeig de Pedro Martínez.
Abans, però, d’arribar-hi, Morales i Cortés incideixen en un altre punt. Just al costat del pàrquing del CAP, part del clavegueram està tapat per fulles. “Em sembla un tema de deixadesa”, se sorprèn la Cuca. Una sorpresa que augmenta quan veuen que han tapat part del clavegueram del passeig. “Aquí talen els arbres i ho deixen tal qual, sense arreglar, i no en posen més”, continuen els joves. Abans de marxar, fan una parada obligatòria: l’ascensor. “Avui sembla que funciona”, els confessa una veïna. “Doncs serà la primera vegada que ho veig”, respon Santos, que a continuació posa punt final a una nova visita sobre el terreny.