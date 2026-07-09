Un incendi ha cremat matolls i vegetació baixa al barranc de Can Roqueta, a tocar de La Bassa de Sant Oleguer. Els Bombers han rebut avís del foc aquest dijous a les 17.47 h i hi han enviat tres dotacions. L'ADF també ha assistit en les tasques d'extinció de l'incendi, així com Agents Rurals. El foc s'ha produït en una zona de difícil accés.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi de vegetació a Can Roqueta\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi de vegetació a Can Roqueta\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi de vegetació a Can Roqueta\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi de vegetació a Can Roqueta\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi de vegetació a Can Roqueta\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi de vegetació a Can Roqueta\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi de vegetació a Can Roqueta\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi de vegetació a Can Roqueta\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi de vegetació a Can Roqueta\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi de vegetació a Can Roqueta\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi de vegetació a Can Roqueta\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tIncendi de vegetació a Can Roqueta\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n