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FOTOS | Cremen matolls i vegetació a Can Roqueta

Sabadell

Els Bombers han rebut l'avís a les 17.47 h

  • Incendi de vegetació a Can Roqueta -
Publicat el 09 de juliol de 2026 a les 19:39
Actualitzat el 09 de juliol de 2026 a les 19:41

Un incendi ha cremat matolls i vegetació baixa al barranc de Can Roqueta, a tocar de La Bassa de Sant Oleguer. Els Bombers han rebut avís del foc aquest dijous a les 17.47 h i hi han enviat tres dotacions. L'ADF també ha assistit en les tasques d'extinció de l'incendi, així com Agents Rurals. El foc s'ha produït en una zona de difícil accés.

  • Incendi de vegetació a Can Roqueta
  • Incendi de vegetació a Can Roqueta
  • Incendi de vegetació a Can Roqueta
  • Incendi de vegetació a Can Roqueta
  • Incendi de vegetació a Can Roqueta
  • Incendi de vegetació a Can Roqueta
  • Incendi de vegetació a Can Roqueta
  • Incendi de vegetació a Can Roqueta
  • Incendi de vegetació a Can Roqueta
  • Incendi de vegetació a Can Roqueta
  • Incendi de vegetació a Can Roqueta
  • Incendi de vegetació a Can Roqueta
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