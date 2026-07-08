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Ferida una dona després de patir una estrebada per robar-li la cadena al Centre de Sabadell

Sabadell

Els fets han tingut lloc aquest migdia al voltant de les 13 h

  • Una dona atesa després de patir un robatori amb violència -
Publicat el 08 de juliol de 2026 a les 18:52
Actualitzat el 08 de juliol de 2026 a les 18:53

Una dona ha resultat ferida dimarts al migdia després de patir un robatori amb violència al Centre de Sabadell. Els fets han tingut lloc cap a les 13 hores a la plaça de les Dones del Tèxtil, quan un lladre li ha arrencat la cadena d'or que duia al coll d'una forta estrebada. Segons ha explicat la família de la víctima, el robatori va fer que la dona caigués a terra. Diversos veïns van acudir immediatament a auxiliar-la i una veïna li va facilitar una cadira perquè pogués seure mentre arribaven els serveis d'emergència.

Segons ha explicat el fill de la víctima, la dona tornava cap a casa després de fer les compres habituals quan, mentre travessava la plaça de les Dones del Tèxtil, un individu se li ha apropat i li ha arrencat la cadena amb violència. La víctima ha caigut a terra intentant protegir-se i evitar que se li trenquessin les ulleres. Com a conseqüència de l'estrebada, ha patit diverses lesions, amb marques visibles al coll i un fort cop als genolls. La família ha volgut agrair públicament l'ajuda de les persones que han assistit la dona en els primers moments, així com l'actuació dels serveis sanitaris i de la policia. Alhora, ha expressat la seva preocupació per "la creixent inseguretat al carrer" i ha reclamat un reforç de les mesures de seguretat i la "implementació de més càmeres de videovigilància" per prevenir aquesta mena de delictes.

 

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