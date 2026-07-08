Tres grans incendis cremen diferents punts de Catalunya aquest estiu. Les flames que arrassen hectàrees de boscos i camps ocupen titulars i informatius, però no parlen dels incendis que s’eviten o es sufoquen abans que cremin els nostres boscos. Evitar que una espurna es converteixi en un gran incendi és el leitmotiv de l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de Sabadell, una entitat sense ànim de lucre i conformada per una trentena de voluntaris que treballen abans que l’incendi es produeixi: preparen les zones forestals per evitar que el foc hi faci estralls i comproven que els hidrants de les zones forestals estiguin operatius.
“Ha estat un dels inicis de campanya més complicats en nombre d’intervencions”, admet Jordi Gil, cap operatiu de l’ADF Sabadell, que es mostra preocupat per l’evolució dels incendis al país. “Mai abans havia viscut una situació com l’actual”, afegeix. Les dades li donen la raó: en el que va d’estiu, l’ADF de Sabadell ja ha fet 35 intervencions. Unes dades que superen amb escreix la campanya del 2025, quan se’n van fer 22 intervencions durant tot l’estiu. Fins a principis de juliol, l’ADF ha actuat en un 59% més de casos que en tota la campanya del 2025. “Quan rebem l'avís, si els Bombers encara no hi són, nosaltres som els primers a intervenir”, destaca. La combinació de l'onada de calor, la manca de pluges i una vegetació cada cop més seca ha convertit els boscos en un autèntic caldo de cultiu per als incendis.
“Ens preocupa molt la situació d’enguany fins l’agost, quan la gent marxa de vacances. Som els humans els qui provoquem la majoria dels incidents, bé sigui per negligència o intencionat”, expressa. Entre les intervencions més destacades d'aquest estiu dels l’ADF a Sabadell es troba l’incendi forestal que es va originar el passat 25 de juny en una zona forestal molt a prop de l'escola Joaquim Blume i el 28 de juny a la zona boscosa de Can Jonqueres de Sabadell. Tot i que l’ADF no acostuma a tenir accés als resultats de les investigacions sobre l'origen dels incendis, Gil assegura que, en alguns casos, els indicis fan sospitar que el foc ha estat provocat. "A Can Jonqueres hi va haver tres focus diferents. I al bosc de Can Deu, que no és una zona on habitualment hi hagi incendis, durant diversos dies es van anar produint incendis. Tot això et fa pensar que podria ser intencionat", exposa.
Més alerta mentre els Bombers són a Sentmenat
El juliol ha començat amb un hàndicap afegit: efectius de Bombers de Sabadell s’han desplaçat a Sentmenat per a sufocar l’incendi i, per tant, la ciutat queda ara “més descoberta”. “El que ens preocupa és que tenim menys recursos per afrontar la situació aquí, i l’ADF fa una passa al davant, hem d’estar molt més alerta si hi ha cap intervenció necessària”, exposa el cap operatiu de l’ADF Sabadell. Fa, doncs, una crida a la prudència, especialment durant aquests dies on els incendis cremen part de la zona forestal de Catalunya. Així i tot, sosté que cap zona urbana de Sabadell viu sota risc d’incendi. “Tenim normalment avisos de les zones properes a Torre-romeu i Can Puiggener, però allà ja s’hi ha fet una feina de prevenció”. S’ha desbrossat, segat i recollit la palla per a evitar ensurts a la zona.
Les xifres també reflecteixen la dimensió de la feina que fa l'ADF Sabadell. Durant l’any 2025, la trentena de voluntaris de l'entitat van dedicar més de 1.100 hores a la vigilància forestal i van participar en 23 intervencions, 15 de les quals van ser a Sabadell. Un any especialment intens, marcat per una revetlla de Sant Joan que van definir com "la més complicada de la darrera dècada", amb una dotzena d'incidències en una sola nit i un incendi de grans dimensions a Torre-romeu. L'ADF també va participar en dispositius preventius, com el desplegat per la pesta porcina africana a l'entorn de la UAB, i va renovar la flota amb un nou vehicle. Mirant cap al futur, Gil té clar quin és un dels principals reptes de l'entitat: reforçar el voluntariat, especialment el femení. "Ens agradaria que s'hi sumessin més dones. Ara mateix només n'hi ha una, i tots estem capacitats per a fer feines a l’ADF. Cada perfil s’adapta a les diferents tasques que desenvolupem, segons les inquietuds i aptituds de cada persona", reivindica.