Jordi Turull valida la coalició independentista de Junts: "És un acte de coherència i servei"

Els impulsors de la coalició Acció per Sabadell han signat aquest dimarts el conveni de creació de la formació en un acte a L'Acadèmia del carrer de Sant Joan. Hi han participat representants de les quatre formacions que l'impulsen: Junts, Gent de Sabadell, Identitat Sabadellenca i MEScat. El seu objectiu és oferir una alternativa independentista en les pròximes eleccions municipals, previstes per al maig de 2027, i amb la voluntat de governar l'Ajuntament de Sabadell.
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha remarcat que fan un "acte de coherència i servei" posant la ciutat per davant de les sigles de cada part. Turull ha reivindicat que "quan hi ha un objectiu compartit i la voluntat de posar la ciutat per davant de les sigles, és possible construir alternatives sòlides, il·lusionants i amb vocació de govern". El secretari general ha agraït la "determinació i el convenciment" del president de Junts per Sabadell, Cesc Baró, per impulsar el projecte. Un projecte, ha afegit, que espera que sigui una fórmula que puguin replicar altres municipis catalans basada en "els principis més nobles de la política per servir a la gent i fer-li la vida més fàcil".
L'alcaldable de la formació, Gabriel Fernàndez, assegura que amb Acció per Sabadell neix una nova manera d'entendre la política municipal en la qual es troben persones amb orígens polítics diferents –ell mateix havia iniciat aquest mandat com a portaveu d'ERC–, però que comparteixen una mateixa idea: "posar Sabadell per davant de qualsevol sigla, i, alhora, ajudar en la construcció nacional del país". Com a línies mestres programàtiques, ha parlat de treballar per fer una ciutat "més verda, més segura, amb millor habitatge, amb millor mobilitat, més neta". I també ha remarcat que "Sabadell necessita una alternativa sòlida, estable, intel·ligent i preparada per al temps que se'ns presenta". El sabadellenc ha agraït la confiança de Carles Puigdemont, president de Junts, i de Jordi Turull, per formar part de la iniciativa.
El conveni estableix que la coalició Acció per Sabadell - Compromís Municipal estarà encapçalada a les eleccions municipals per Gabriel Fernàndez. El número 2 i 3 de la llista els designarà Junts, que ocuparà el 40% dels 15 primers llocs de la candidatura. Gent de Sabadell decidirà el 30% de la llista i Identitat Sabadellenca i MEScat el 30% restant. Una de les singularitats de la coalició és que es podrà beneficiar dels drets electoral de Junts, com per exemple en qüestions de campanya electoral i de representació supramunicipal.