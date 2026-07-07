Detenen 'in fraganti' un home que ratllava vehicles al sud de Sabadell

La Policia Municipal de Sabadell ha detingut aquest dimarts un home com a presumpte autor dels danys ocasionats a diversos vehicles estacionats en diferents carrers de la zona sud de la ciutat. La detenció s'ha produït in fraganti al carrer de Francesc Casañas, a la Creu de Barberà, mentre ratllava un vehicle. Després de tenir coneixement dels primers fets i de les denúncies presentades durant els darrers dies, el cos policial havia establert un dispositiu especial de vigilància amb agents de paisà que ha permès identificar-lo i detenir-lo.
La investigació continua oberta per determinar la possible relació del detingut amb la resta de danys denunciats en els darrers dies als entorns. L'actuació se suma a la detenció practicada divendres passat a la mateixa zona sud de la ciutat, en aquell cas per diversos robatoris amb força a l'interior de vehicles. "La Policia Municipal mantindrà el dispositiu especial de vigilància i seguiment a la zona amb l'objectiu de reforçar la prevenció i incrementar la seguretat", exposen fonts de l'Ajuntament de Sabadell.
"Hi ha desenes d'afectats"
La detenció arriba després de setmanes de malestar entre els veïns de la Creu de Barberà, especialment als carrers de Francesc Casañas, París, Pérez Moya, Independència i el carrer de l'Església Romànica i Can Viloca. Des de fa aproximadament tres setmanes, desenes de propietaris han denunciat que els seus vehicles han aparegut amb ratllades o amb altres desperfectes. Ara, s'han mobilitzat per a presentar una denúncia conjunta als Mossos d'Esquadra. "Deixes el cotxe aparcat i tens la incertesa de si l'endemà te'l trobaràs ratllat", sosté una veïna del carrer de Francesc Casañas que prefereix mantenir-se en l'anonimat. "Ho fan nit i dia, independentment de l'hora", lamenta.
Els afectats asseguren que els actes vandàlics s'han repetit de manera constant. "M'han ratllat el cotxe dues vegades i no soc l'única. Som molts els veïns que ens hi hem trobat, no és un fet aïllat", lamenta una altra afectada, Mariona Llamas. Un altre resident assegura que, en el seu cas, li van ratllar el cotxe dues vegades el mateix dia. En alguns vehicles, els desperfectes han anat més enllà de les ratllades. "També m'han destrossat un retrovisor", denuncia l'Elisa, del carrer Pérez Moya. Una altra afectada, la explica que "de les quatre portes del cotxe, tres han quedat vandalitzades".
La sensació entre el veïnat és que els danys s'han estès per bona part del barri. "Passejant pel carrer de París vaig començar a mirar els cotxes aparcats i, només en dues illes, en vaig comptar més de cinc amb ratllades. Fa la impressió que el problema és molt més gran", relata en Cristóbal, un dels veïns. Els afectats havien reclamat una major presència policial per evitar que els fets es repeteixin. "No sabem quina és la solució, però sí que creiem que cal més vigilància per dissuadir aquests comportaments. Al final, els desperfectes els haurem d'assumir nosaltres i ningú ens garanteix que d'aquí a uns dies no tornin a actuar. No és un accident, és vandalisme", lamenten. Per aquest motiu, diversos propietaris han impulsat una denúncia conjunta, que se suma a les denúncies individuals ja presentades.
Fonts municipals expliquen que la Policia Municipal tenia coneixement dels fets i que, arran de les primeres denúncies, es va desplegar un dispositiu específic de vigilància a la zona. A més, els agents han mantingut contacte amb els veïns afectats per informar-los de les actuacions que s'estan duent a terme i orientar-los sobre com procedir per formalitzar les denúncies.
Aquest reforç policial també va permetre, divendres passat, la detenció d'un home presumptament relacionat amb diversos robatoris amb força a l'interior de vehicles al sud de la ciutat. Segons fonts municipals, se'l relaciona amb danys en quatre vehicles i els agents li van intervenir una eina utilitzada per accedir als cotxes, així com diversos objectes presumptament sostrets. Tot i això, els veïns insisteixen que el problema que denuncien aquestes darreres setmanes no són els robatoris, sinó els actes vandàlics contra els vehicles estacionats. La Policia Municipal mantindrà el dispositiu especial de vigilància i seguiment als carrers afectats mentre la investigació continua oberta per determinar si el detingut aquest dimarts està relacionat amb la resta de desperfectes denunciats al barri.