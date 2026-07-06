Consells per als dies més càlids

Fer front a les onades de calor. Amb les temperatures extremes que vivim aquest estiu, protegir-se de la calor és més important que mai, especialment en el cas dels infants, familiars vulnerables o d'edat avançada. La deshidratació, els cops de calor o l’agreujament de malalties cròniques poden tenir conseqüències greus si no s’adopten mesures preventives.
A casa, l’objectiu és “mantenir una temperatura agradable”. Protecció Civil recomana “tancar les persianes i les cortines de les finestres on toca el sol durant les hores de més calor i aprofitar la nit per obrir les finestres i ventilar l’habitatge”.
També és aconsellable romandre a les habitacions més fresques, utilitzar ventiladors o aire condicionat i, si no se’n disposa, “passar almenys un parell d’hores al dia en espais climatitzats, com ara biblioteques, centres comercials o refugis climàtics”. Refrescar-se sovint amb dutxes o tovalloles humides i beure aigua de manera regular, encara que no es tingui set, són hàbits imprescindibles.
Quan cal sortir al carrer, és preferible evitar les hores centrals del dia, quan la radiació solar és més intensa. Es recomana caminar per l’ombra, portar gorra o barret, vestir roba lleugera, ampla i de colors clars, i dur sempre una ampolla d’aigua per hidratar-se amb freqüència. També és útil mullar-se la cara o la roba per reduir la sensació de calor. Les activitats físiques intenses s’han de reservar per a les primeres hores del matí o al vespre.
L’alimentació també juga un paper important. Els experts aconsellen fer àpats lleugers, evitar els menjars molt calents, els fregits i les salses, i prioritzar aliments rics en aigua, com fruites, verdures i hortalisses.
Igualment, és recomanable evitar el consum de begudes alcohòliques, ja que afavoreixen la deshidratació.