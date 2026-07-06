El doctor de Sabadell que coordinarà els experts del Programa Salut i IA a Catalunya: “El futur dependrà del que fem ara”

La manera com la intel·ligència artificial transformarà la sanitat encara està per escriure. I, precisament, una part d’aquest futur es començarà a definir des d’ara. “El que visquem en el futur dependrà del que fem ara. Per tant, tenim una gran responsabilitat”, resumeix el nefròleg del Parc Taulí i investigador de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí José Ibeas.
El metge ha estat nomenat director del Comitè Assessor del Programa Salut/IA de la Generalitat per al període 2026-2028. Es tracta d’un òrgan que donarà suport al desplegament de la intel·ligència artificial al sistema de salut català, assessorant els responsables polítics i tècnics en qüestions clíniques, tecnològiques, metodològiques, ètiques i jurídiques. Ibeas afronta aquesta nova etapa “amb il·lusió” perquè considera que la societat viu un moment comparable al d’una revolució industrial. “Estem en una zona de progrés i de canvi. Poder participar-hi és un privilegi”, afirma.
Coordinar 20 experts
El programa va néixer el 2023 amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament i la implantació de solucions basades en intel·ligència artificial al Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya. Els primers anys van coincidir amb l’aprovació de la normativa europea sobre IA i amb les estratègies catalana i estatal en aquest àmbit.
Ara, amb la renovació fins al 2028, el programa amplia les seves funcions. Si en la primera etapa el focus era impulsar les primeres iniciatives, la nova fase pretén consolidar un model de governança que permeti coordinar hospitals, centres de recerca i administracions.
La principal missió d’Ibeas serà coordinar un equip d’una vintena d’experts procedents de disciplines molt diverses. Hi haurà perfils clínics, enginyers, especialistes en regulació, juristes, experts en ètica, representants de la ciutadania, de les polítiques de gènere i de la gestió sanitària, entre d’altres. “La idea és que no s’escapi cap perspectiva. He de començar a fer trucades”, explica.
“Ha vingut per quedar-se”
Per al nefròleg, la intel·ligència artificial transformarà profundament la manera de practicar la medicina. “La medicina passarà de basar-se només en l’evidència publicada a basar-se també en grans volums de dades”, afirma. Això permetrà, segons explica, oferir una medicina molt més personalitzada i en temps real, aprofitant tota la informació clínica disponible de cada persona. També confia que la IA sigui capaç de descobrir relacions que els mètodes estadístics convencionals no detecten. “La IA ha vingut per quedar-se”, assegura.
Preguntat per terminis, es mostra prudent: malgrat les oportunitats, Ibeas insisteix que la implantació de la intel·ligència artificial exigeix seny. Considera que el repte “no és només disposar de bones eines”, sinó assegurar que funcionin correctament i que els professionals estiguin preparats per utilitzar-les. El primer requisit és la qualitat de les dades. “Hi ha una frase molt coneguda: garbage in, garbage out. Si entren dades dolentes, sortiran resultats dolents”, adverteix.
Igualment, subratlla que ha de ser una eina per prevenir l’aparició de malalties i actuar abans que es desenvolupin. “Hem d'intentar que la població no arribi a emmalaltir”, conclou.