El Meteocat avisa: màximes de 36 ºC aquesta setmana a Sabadell

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per l'arribada d'una onada de calor durant aquesta setmana. Segons apunten des del servei, l'alerta entra en vigor a partir d'aquest dilluns, amb un grau de perillositat de 3 sobre 6, al Vallès Occidental, i s'allargarà fins dimecres vinent. Tot i això, des del Meteocat assenyalen que les elevades temperatures es poden estendre fins dijous. L'avís afecta gairebé totes les comarques catalanes; una quinzena de les quals, en alerta taronja. Les comarques de la província de Lleida i algunes zones de la Catalunya central seran les que registraran temperatures més elevades. Es preveu que el dia més calorós sigui el pròxim dimecres, des de les 12 h fins a les 18 h.
Segons apunten des del mateix servei, aquest inici de setmana serà, a part de calorós, assolellat. Es preveu que les temperatures assoleixin màximes de 36 ºC i que continuïn les nits tòrrides, força per sobre dels 20 ºC de mínima durant els pròxims dies. De cara a final de setmana, la temperatura serà lleugerament inferior a la d'aquest inici i poden arribar algunes nuvolades, segons la predicció automàtica generada pel Meteocat a partir de models estadístics.
En aquest context, a Sabadell es manté activada l'"Operació Calor", un dispositiu municipal per minimitzar els efectes de les altes temperatures. Entre les mesures, s'ha reforçat la xarxa de punts d'aigua potable amb la instal·lació de punts mòbils d'hidratació a la Rambla, l'Eix Macià, la plaça de la Creu de Barberà i l'avinguda de Matadepera, així com la posada en funcionament de totes les fonts ornamentals i els jocs d'aigua del Parc de les Aigües. També continuen operatius més d'una vintena de refugis climàtics, ubicats en biblioteques, centres cívics i altres equipaments municipals climatitzats. A més, es reforça el seguiment de les persones més vulnerables en coordinació amb els serveis sanitaris, la Creu Roja, el servei de teleassistència i el Servei d'Atenció Domiciliària, alhora que s'han intensificat les mesures de protecció per als treballadors municipals que desenvolupen la seva activitat a l'aire lliure.