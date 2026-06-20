Quines mesures s'ofereixen a Sabadell per combatre la calor?

Les temperatures incrementaran notablement a partir d'aquest diumenge, segons l'avís emès pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Es preveu que a la ciutat visqui uns dies de "calor intensa", amb un grau de perillositat de dos sobre sis, segons el mateix servei. Davant d'això, des de l'Ajuntament de Sabadell han activat una vegada més l'"Operació Calor", un dispositiu que agrupa diverses accions destinades a minimitzar els efectes de les altes temperatures durant els mesos d'estiu.
Entre les principals mesures destaca el reforç de la xarxa de punts d'aigua potable de la ciutat. A més de garantir el correcte funcionament de les fonts existents, en col·laboració amb Aigües Sabadell, s'han instal·lat punts mòbils d'hidratació en espais com la Rambla, l'Eix Macià, la plaça de la Creu de Barberà i l'avinguda de Matadepera. També s'han posat en funcionament totes les fonts ornamentals i els jocs d'aigua del Parc de les Aigües, amb l'objectiu d'oferir espais refrescants a la ciutadania.
La xarxa de refugis climàtics també es manté activa. Biblioteques, centres cívics i altres equipaments municipals climatitzats esdevenen punts de protecció davant la calor. Enguany, a més, s'incorpora la Biblioteca de Ponent, que després de les obres de millora de la climatització ja pot funcionar plenament com a refugi climàtic. En total, n'hi ha més d'una vintena repartits pels diversos barris, amb l'objectiu que la ciutadania i, sobretot, les persones més vulnerables, puguin refugiar-se de les altes temperatures.
En aquest sentit, es manté la coordinació amb els serveis sanitaris i es reforça el seguiment a través de la Creu Roja de Sabadell, el servei de teleassistència i el Servei d'Atenció Domiciliària, amb l'objectiu de detectar possibles situacions de risc i oferir suport durant els episodis de temperatures extremes. Els espais verds amb ombra, les piscines municipals i els jocs d'aigua complementen aquesta xarxa d'espais on la població pot refugiar-se durant les hores de més calor. Pel que fa a la protecció dels treballadors municipals que desenvolupen la seva activitat a l'aire lliure, s'han reforçat les mesures preventives amb el repartiment de cantimplores, protecció solar i altres elements destinats a reduir l'exposició a les altes temperatures.