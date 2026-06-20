Cap de setmana gran als Merinals-Can Gambús: èxit de participació en les primeres activitats de la seva festa major

Els Merinals i Can Gambús tornen a estar de festa. El barri viu aquest cap de setmana una nova edició de la seva Festa Major, que ha arrencat amb una notable resposta ciutadana i un gran ambient a la plaça dels Doctors Banting i Best, epicentre de bona part de les activitats programades.
Les primeres propostes de la celebració han deixat imatges d'una plaça plena de famílies, infants i joves gaudint de les activitats organitzades per l'Associació de Veïns. Entre les cites més destacades d'aquest dissabte al matí hi ha hagut la popular festa Holi i la festa de l'escuma, dues activitats que han tornat a demostrar el seu poder de convocatòria entre el públic més jove.
Malgrat les altes temperatures, l'ambient ha estat immillorable. Centenars de veïns han participat en una jornada marcada pels colors, la música i les ganes de compartir una festa que any rere any s'ha consolidat com una de les cites més esperades del calendari veïnal.
La secretària de l'Associació de Veïns dels Merinals-Can Gambús, Maria Cortés, valorava molt positivament les primeres hores de celebració. "La festa ha començat força bé. Ja es veu que hi ha molt ambient i, com cada any, ho fem amb molta il·lusió i moltes ganes perquè hi participin tant la gent gran com els infants i els joves", explicava.
Cortés també destacava que la implicació de l'entitat va molt més enllà dels dies de festa. "Tot això ho fem pel nostre barri. No hi guanyem res, però ho organitzem perquè els veïns estiguin a gust i s'ho passin tan bé com sigui possible. D'aquesta manera també ho vivim nosaltres", assegurava.
Una feina que dura tot l'any
Darrere de cada activitat hi ha mesos de preparació. Segons explica la representant veïnal, la Festa Major és el resultat d'una feina constant que s'allarga durant tot l'any.
"És molta feina. Pràcticament hi treballem durant tot l'any. Fem reunions, busquem subvencions, estudiem què podem fer i què no, comprem material i ens coordinem entre tots perquè tot surti endavant", relata.
Aquest esforç col·lectiu és el que ha permès tornar a omplir de vida els carrers del barri amb una programació pensada per a totes les edats.
La reivindicació pendent: un lavabo portàtil per a la Festa Major
Més enllà del balanç positiu de la celebració, des de l'associació veïnal també aprofiten la festa major per tornar a posar sobre la taula una reivindicació que consideren necessària: disposar d'un lavabo portàtil durant els dies de festa.
Segons explica Maria Cortés, és una de les queixes més recurrents entre els assistents. "És una demanda que ens arriba cada any. La gent ens ho comenta sovint perquè durant la Festa Major no disposem de lavabos", assenyala.
La secretària de l'entitat reconeix que, tot i que la instal·lació d'aquest servei recau sobre l'organització, l'associació no disposa dels recursos necessaris per assumir-ne el cost. "Som un barri treballador i fem tot el que podem, però no tenim pressupost ni capacitat per arribar a tot. Un lavabo portàtil seria una gran ajuda per a la festa", defensa.
La celebració continuarà durant les pròximes hores i també diumenge amb noves activitats per a tots els públics. Entre les propostes previstes hi ha actuacions musicals, activitats familiars, exhibicions de ball i una nova jornada de convivència veïnal que posarà el punt final a un cap de setmana festiu que, de moment, està deixant molt bones sensacions als Merinals i Can Gambús.
FOTOS DE JUANMA PELÁEZ: