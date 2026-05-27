Els mitjans aeris, imprescindibles per prevenir incendis forestals: "Detectem punts calents que l'ull humà no veu"

Invertir en la protecció del medi natural i els boscos del territori ha esdevingut una prioritat, cada vegada més, per a les organitzacions relacionades amb el sector. Enguany, Endesa invertirà 1,6 milions d’euros al Vallès Occidental –38 a tot Catalunya– “per vetllar per les seves infraestructures elèctriques ubicades en entorns forestals”, segons apunten des de la mateixa companyia. Davant d’uns estius que es preveuen cada vegada més secs, l’operadora executa tres tasques preventives principals: “la cura de la massa vegetal que creix al voltant de la xarxa elèctrica perquè hi hagi la distància de seguretat; vigilància amb l’ús de mitjans aeris per fer termografies i inspeccions visuals amb noves tecnologies, i revisions exhaustives de les instal·lacions”, tal com apuntava Francesc López, responsable de manteniment de la xarxa d’alta tensió d’Endesa a Catalunya, en la presentació.
Actualment, el territori català compta amb més de 100.000 quilòmetres de xarxa elèctrica d’Endesa l’equivalent a dues voltes i mitja a la Terra–, dels quals un 53% és aèria. Per aquest motiu, un dels punts d’actuació en què inverteix l’operadora és en “prevenció i seguretat” per tal que es compleixi la normativa establerta, mitjançant tasques de prevenció periòdiques.
Nous drons de llarga distància
La gran novetat d’aquesta nova campanya és la implementació de drons de llarg abast –fins a 10 quilòmetres de distància de manera autònoma– perquè puguin accedir a zones de difícil accés i comprovar que tota la línia de cablejat elèctric es troba en una zona segura. “Fem servir helicòpters des de fa més de quatre dècades i els drons, des del 2012”, explicava López. Ara, amb la incorporació dels nous aparells voladors, es podran cobrir trams de xarxa molt més amplis que el que permetien els drons actuals, així com generar models 3D que mostrin els “punts calents” de la xarxa per atacar aquelles zones on cal actuar.
L’empresa aeronàutica navarresa FuVeX col·labora amb l’operadora per oferir el servei dels seus drons i agilitzar el procés d’escàner de la zona, amb la tecnologia LIDAR: “Resolem en temps real tot el que anem registrant i també estem digitalitzant la xarxa elèctrica. Hem tingut fins a nou tripulacions treballant-hi”, explicava un dels operadors de vol. Així, amb aquest sistema que combina sensors làser i GPS, es poden generar models tridimensionals de les zones escanejades i fer càlculs precisos sobre la distància entre el cablejat i la massa forestal.
A banda d’això, però, els helicòpters, que incorporen càmeres termogràfiques i càmeres que permeten fer vídeos en alta definició, continuaran alçant el vol per dur les tasques de “manteniment i prevenció”: “Busquem veure si hi ha peces o components de la línia que s’escalfin més del compte perquè, si en trobem, vol dir que hi ha dificultats de pas del corrent”, ha exposat el responsable. Endesa sobrevola i revisa totes les línies elèctriques aèries com a mínim un cop l’any per identificar totes aquelles anomalies que no es poden veure a simple vista: “Una diferència de 25 graus centígrads és greu; en cas que superi aquesta diferència, és molt greu”, tancava un dels especialistes de vol de l’helicòpter dotat amb la càmera de raigs infrarojos.