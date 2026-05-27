Els nous contenidors de Sabadell també es proven a Cifuentes

El barri de Cifuentes se suma al Poblenou i incorpora nous contenidors més pràctics d’utilitzar pel veïnat. L’Ajuntament ha començat a desplegar la segona fase del projecte pilot per renovar contenidors per un nou model amb l’objectiu de millorar el sistema de recollida de residus i facilitar-ne l’ús a la ciutadania. En aquesta ocasió, s’instal·laran 55 contenidors nous, distribuïts en 15 àrees de recollida del barri, i amb una inversió de 68.860 euros.
L’actuació forma part la prova pilot impulsada per l’Ajuntament per conèixer el comportament d’aquest nou model en situacions reals d’ús i recollir informació sobre el seu funcionament en el dia a dia. La prova ha de permetre analitzar aspectes relacionats amb el manteniment, l’ús quotidià o la integració dels contenidors als carrers i disposar de dades que ajudin a prendre futures decisions respecte al sistema de recollida.
Com són els nous contenidors?
El consistori detalla que els nous contenidors presenten un disseny “més compacte i homogeni, amb una alçada inferior a la dels models actuals, fet que ajuda a reduir-ne l’impacte visual i afavoreix una millor visibilitat entre voreres i calçada”. Les obertures són àmplies i s’han situat a una alçada que vol facilitar el seu ús per part de les persones amb mobilitat reduïda o dificultats visuals.
El disseny dels contenidors també es preveu que permeti mantenir-los més ben posicionats i alineats, i que es faciliti la tasca de neteja, reduint les possibilitats que s’acumuli brutícia al seu voltant o sigui més fàcil de netejar-la.
64 unitats més al Poblenou
El passat mes d’abril, el barri del Poblenou de Sabadell va ser el primer inclòs a la prova pilot dels nous models de contenidors. Una inversió de prop de 65.600 euros per 64 contenidors que, sumada a la de Cifuentes, enfila la prova pilot, de moment, a uns 133.000 euros.