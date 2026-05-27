“Els arbres estan infestats de cotxinilla”

EL TEU DEFENSOR
Una veïna de Sabadell ha traslladat la seva inquietud a El Teu Defensor i assenyala que tots els arbres de la plaça d’Espanya estan infestats. La seva queixa arriba arran de la presència reiterada de cotxinilla als til·lers de la plaça. Segons explica, fa almenys dos anys que detecta la plaga i assegura que, durant l’estiu passat, alguns arbres van arribar a assecar-se parcialment a causa de la infestació. La ciutadana denuncia que la situació “no només perjudica greument els arbres”, sinó que també genera “una capa enganxosa i plena de paràsits” que recobreix el paviment, afectant el pas de vianants i la imatge general de la plaça. Lamenta que aquest juny les afectacions es repeteixen.
La veïna esperava que enguany s’haguessin pres mesures per erradicar o, com a mínim, controlar la plaga, però lamenta que “tot continua igual” i reclama una intervenció urgent per preservar l’arbrat i evitar que el problema continuï agreujant-se amb l’arribada de la calor. De fet, des d’El Teu Defensor, es trasllada la queixa a l’Ajuntament per tal de conèixer quines actuacions s’han fet fins ara i quines previsions hi ha per abordar aquesta incidència, que afecta un espai que uneix quatre barris de Sabadell.
S'ha aplicat un tractament
Fonts de l’Ajuntament de Sabadell han assegurat al Diari que ja s’ha actuat i que es manté un seguiment actiu de l’estat de l’arbrat. Segons fonts municipals, “hem aplicat un tractament d’endoteràpia als til·lers de la plaça Espanya i n’estem fent seguiment per comprovar-ne l’evolució”. El consistori admet que aquests arbres estan patint especialment els efectes de les condicions climàtiques dels darrers anys.
“En el cas dels til·lers, els episodis de sequera i els efectes del canvi climàtic els estan afectant especialment, fent-los més vulnerables a aquest tipus de plagues”, apunten. Des del Diari us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic o contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín. L’oficina està situada al Casal Pere Quart i també es pot contactar a través del 937 26 42 11.