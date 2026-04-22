“La font per a gossos ha estat dies sense funcionar”

La font reservada als gossos al parc de Catalunya fa més d’una setmana que està fora de servei, segons denuncien diversos veïns. L’avaria, ara amb temperatures elevades, ha deixat els animals sense aquest punt d’hidratació reservat als animals. Segons denuncia un dels sabadellencs afectats, la situació pot provocar tensió en la convivència pel que fa a la font infantil, que algunes famílies han vist com últim recurs per donar aigua als seus animals.
“Amb 25ºC, un gos no pot estar al parc gaire estona sense beure. Si la font específica no funciona, t’obliga a marxar o a acostar-lo a la dels nens, amb el que això implica”, explica un usuari habitual del parc, que lamenta que hagi estat avariada durant tants dies. Considera que és clau “un manteniment bàsic” d’un element pensat precisament per facilitar la convivència entre tots. En aquest sentit, van reclamar que es resolgui com més aviat millor. “No és un caprici: és un tema de benestar animal. Un parc tan freqüentat hauria de tenir garantits els punts d’aigua”, insisteixen. Els usuaris reclamen, aleshores, una reparació “immediata” i un sistema de manteniment “més àgil”.
La font ja es troba en funcionament
El Diari ha traslladat la denúncia a l’Ajuntament i fonts municipals asseguren que la situació ja està resolta. Segons l’Ajuntament, la font per a gossos del parc de Catalunya torna a funcionar amb normalitat després d’una aturada “puntual”. Expliquen que aquests dies s’està duent a terme la plantació del nou bosc urbà i que, de manera excepcional, es va utilitzar l’aigua de la zona per regar els arbres acabats de plantar, fet que hauria deixat temporalment el punt d’hidratació fora de servei. Així, l’aturada no responia a cap avaria sinó a una estratègia operativa vinculada als treballs de plantació.
També asseguren que la font mantindrà el seu funcionament habitual. Des del Diari us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic. També us volem recordar que podeu contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartín, que pot intervenir en alguns àmbits. L’oficina està situada al Casal Pere Quart i es pot contactar a través del 937 26 42 11.