Milers de persones omplen el Centre en defensa del riu Ripoll: "Renaturalitzar és avançar"

Fins a 6.000 persones segons els organitzadors i, prop de 3.000 segons la Policia Municipal de Sabadell, han participat aquest diumenge 7 de juny en una de les mobilitzacions ecologistes més multitudinàries dels darrers anys a la ciutat. Convocada per la Plataforma en Defensa del riu Ripoll i altres entitats, la manifestació ha iniciat el seu recorregut des de la plaça de les Dones del Tèxtil per denunciar la modificació urbanística MPG-132 i reivindicar la preservació del principal corredor verd de Sabadell.
La marxa ha avançat pel passeig de la Plaça Major, la Rambla, el carrer de Sant Pere i la plaça del Gas (afegint-se molts dels manifestants segons avançava pels carrers del Centre) abans d’arribar al carrer de Joan Maragall. Davant del Gremi de Fabricants s’ha viscut un dels moments més intensos de la jornada, amb una forta xiulada dels participants contra l’entitat, fortament criticada pels manifestants. Posteriorment, la manifestació ha continuat pels carrers de Sant Jaume i de Gràcia fins a arribar a la plaça de Sant Roc, davant de l’Ajuntament, on s’ha llegit el manifest i s’ha tancat l’acte amb diversos càntics col·lectius.
Durant la lectura del manifest, la Plataforma ha defensat que el Ripoll sigui reconegut com un "espai viu, continu i orgànic", un "corredor ecològic i reserva de la biodiversitat" i un "refugi climàtic i pulmó verd del Vallès". També ha reivindicat el riu com un "museu a l’aire lliure" i un "recurs d’utilitat pública i per al gaudi de tota la ciutadania".
Els organitzadors han alertat que "l’augment de les activitats industrials, els abocaments, les noves infraestructures i la pressió urbanística atempten directament contra els valors ecològics, naturals, mediambientals, culturals i socials del riu Ripoll". Per això, han reclamat una "gestió coordinada de tota la conca, una figura jurídica específica de protecció i un pla integral que ordeni els usos i actuacions futures".
Les veus dels manifestants
Entre els assistents, Montserrat Grifé ha defensat que el futur del riu depèn de recuperar-ne la naturalitat. "Els diners no haurien d’anar a fer més infraestructures al riu, sinó a treure les infraestructures que ja estan posades i naturalitzar el riu", ha afirmat.
Segons la manifestant, el Ripoll és un espai imprescindible per a la ciutadania: "Ens estan traient un espai que necessitem els ciutadans de Sabadell, perquè tot és ciment a Sabadell; l’únic espai obert i natural és el riu".
Grifé també ha destacat la biodiversitat de la zona. "Podem veure aus increïbles com el martinet blanc", ha explicat, abans de lamentar que "s’han gastat un munt de diners en rehabilitar el riu i ara es gastaran un munt de diners per encimentar-lo. No té sentit".
En una línia similar s’ha expressat Lluís Chueca, que ha qualificat la situació "d'una incongruència". "Arreglar el riu per ara encimentar-lo no té cap sentit", ha assegurat. També ha criticat que determinades decisions es prenguin "només per qüestió de diners" i ha advertit que "cal preservar en tota la seva extensió el riu per a les generacions futures".
FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO: