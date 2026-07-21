Les denúncies a conductors de patinets elèctrics baixen un 17% a Sabadell

Els patinets elèctrics s'han consolidat com un element més del paisatge urbà de Sabadell. També de la feina de la Policia Municipal. Tot i que continuen sent habituals les sancions per circular per la vorera, portar més d'un ocupant o conduir mirant el mòbil, el 2025 ha deixat un canvi de tendència: les denúncies als conductors de patinets elèctrics (VMP) han disminuït després d'assolir un màxim històric l'any anterior. Segons la emòria de la Policia Municipal, durant el 2025 es van tramitar 722 denúncies un 16,7% menys que les 867 registrades el 2024.
Les dades confirmen, però, que els comportaments incívics més habituals continuen sent pràcticament els mateixos. La infracció més freqüent és circular amb dues o més persones sobre el mateix patinet, amb 172 denúncies el 2025, seguida molt de prop per circular per la vorera o per zones de vianants, amb 170 sancions. També destaquen les 108 denúncies per conduir utilitzant el telèfon mòbil, auriculars o altres dispositius de so, així com les 64 per saltar-se un semàfor en vermell i les 60 per conducció negligent. Les infraccions relacionades amb el consum d'alcohol continuen sent minoritàries. La Policia Municipal va denunciar sis conductors per circular sota els efectes de l'alcohol o les drogues amb una taxa inferior al límit penal, vuit més per superar els 0,25 mg/l d'aire expirat i quatre persones es van negar a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia. Malgrat la reducció registrada durant el 2025, la presència dels vehicles de mobilitat personal continua generant debat entre els veïns, especialment pels casos de circulació per les voreres, l'excés d'ocupants o el respecte per la normativa viària, unes conductes que continuen concentrant bona part de les sancions imposades pels agents.
La carretera de Barcelona, punt amb més denúncies
Pel que fa als espais on es concentren més sancions, la carretera de Barcelona encapçala la classificació amb 37 denúncies, seguit molt de prop per la carretera de Terrassa (35) i la Rambla (32). També destaquen l'avinguda de Francesc Macià (26) i l'avinguda de Barberà (23), mentre que el passeig d'Espronceda (19), la ronda de Ponent (14), el passeig del Comerç i la Via Massagué (13) completen els principals punts de vigilància.El mapa de la Policia Municipal evidencia una major concentració de denúncies als eixos més cèntrics i comercials de la ciutat, així com a les principals vies de connexió, on el trànsit de patinets és més intens.
Menys accidentalitat
Les dades també apunten a una millora en la sinistralitat. Els accidents amb vehicles de mobilitat personal es van reduir un 12,3% durant el 2025 respecte a l'any anterior. De fet, la tendència dels últims exercicis és descendent: s'ha passat dels 130 accidents als 100, una disminució acumulada del 23%. Tot i aquesta evolució positiva, els VMP continuen tenint un pes rellevant en la sinistralitat urbana. En els darrers tres anys s'han registrat, de mitjana, 114,7 accidents anuals amb aquesta tipologia de vehicle, que representen prop del 9% del total de sinistres de la ciutat. Dit d'una altra manera gairebé un de cada deu accidents de trànsit a Sabadell implica un patinet elèctric o un altre VMP.