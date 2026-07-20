“Als joves, tot el que ens surt de feina a l’estiu, s’agafa, i punt”

Per a molts joves, l’arribada de l’estiu no es tradueix en tres mesos amb el banyador posat. És el moment de treballar, fer guardiola i aprofitar que els estudis s’aturen. Activitats de lleure, restauració o serveis municipals són algunes de les feines que concentren més contractacions aquests mesos, entre els joves de menys de 25 anys.
És el cas del Dídac Tienda, de 20 anys, que aquest estiu treballa fent les noves targetes T-Sabadell de la TUS en diferents centres cívics. De dilluns a divendres fa jornada partida, de dos quarts de deu del matí fins a la una i de quatre de la tarda fins a dos quarts de vuit del vespre. “Necessito treballar a l’estiu, no concebo no fer-ho”, explica.
La Marta Gómez combina diverses ocupacions: treballa en activitats de lleure per a una empresa d’oci i cultura i també fa classes de dansa per a nens petits. “Treballo per ajudar a casa i per pagar-me les meves coses. Ja som prou adults com per a poder assumir algunes despeses tu mateixa”, afirma.
La Nora Montilla treballa amb infants a l’espai cangur del Mercat Central i en casals d’estiu. “Intento aprofitar juliol per treballar al màxim i faig el que puc per poder compaginar tot plegat”, diu. Tots tres coincideixen que l’objectiu principal és guanyar independència econòmica. Viatges, despeses personals o estalvis de cara al futur. “Intento estalviar per no haver de demanar diners a casa”, resumeix la Nora. La Marta hi afegeix una altra idea compartida per molts joves: “També és una manera d’estalviar una mica més per al futur”.
Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) del segon trimestre del 2026, la taxa d’ocupació dels joves de 16 a 24 anys a Catalunya se situa al voltant del 37%, una xifra que augmenta notablement durant els mesos d’estiu per la contractació estacional. I les experiències dels tres joves encaixen amb les dades oficials. Segons el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i l’Observatori del Treball i Model Productiu, els sectors que concentren més contractació juvenil durant l’estiu són: el comerç (31%), el lleure i l’educació (24%) i l’hostaleria i la restauració (22%). Aquests àmbits ofereixen principalment contractes temporals vinculats a l’augment de l’activitat estival, les rebaixes comercials o els casals i activitats infantils, es desprèn de l’informe.
Un moment per treballar tant com es pugui
“Intentem buscar feina per tot arreu i el que surt s’agafa, i punt”, explica la Nora. Entre els seus amics hi ha qui treballa en supermercats, comerços o com a monitor de casal. La Marta assegura que “gairebé tots els meus amics treballen, encara que alguns tenen horaris realment complicats”.
Una realitat que també constata Isabel Gómez, directora d’Arca Temàtica, empresa sabadellenca de serveis de lleure i educatius. “Tothom qui ve vol treballar el màxim possible”, assegura. Durant el curs solen tenir més limitacions d’horari, però a l’estiu “poden fer més hores” i donar suport a casals, activitats de museus o altres “serveis que augmenten durant aquests mesos”, narra.
“Tots s’encareix”
Més enllà de les feines d’estiu, els tres entrevistats comparteixen la preocupació sobre el cost de la vida. “El menjar ha pujat, els pisos han pujat… encara que treballis molt, et queden molts anys per poder independitzar-te”, diu el Dídac. “Fas un divendres algun pla amb amics i amb poca cosa ja t’has gastat els diners que has guanyat aquell dia”, lamenta, sobre l’encariment dels preus.
Les dades reforcen aquesta percepció. Segons l’Observatori Català de la Joventut, l’edat mitjana d’emancipació a Catalunya supera els 30 anys, i més del 65% dels joves de 16 a 29 anys continuen vivint amb els pares. L’increment del preu del lloguer i dels aliments és un dels factors que més dificulta l’autonomia residencial. “Està molt estigmatitzat el tema dels joves, que no fan res. No som tots iguals; de fet, la majoria treballem, ens esforcem i tenim objectius”, assegura la Marta.