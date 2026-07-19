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On és la pantalla gegant per veure la final del Mundial a Sabadell?

Sabadell

L'Ajuntament ja la va instal·lar per seguir la semifinal i va reunir milers de persones

  • La semifinal a la pantalla gegant
Publicat el 19 de juliol de 2026 a les 18:24
Actualitzat el 19 de juliol de 2026 a les 18:27

Sabadell tornarà a comptar amb una pantalla gegant a l'amfiteatre del Parc de Catalunya perquè la ciutadania pugui seguir en directe la final del Mundial de futbol entre les seleccions d'Espanya i Argentina, que es disputarà aquest diumenge 19 de juliol a les 21 hores. Segons l'Ajuntament, la instal·lació de la pantalla anirà a càrrec d'una empresa privada i recupera una iniciativa que ja va registrar una gran participació durant l'Eurocopa de 2024, quan centenars de persones es van reunir en aquest mateix espai per veure la final. En aquest Mundial, en la semifinal entre Espanya i França, va reunir milers de persones.

"L'objectiu és oferir un punt de trobada perquè la ciutadania pugui viure la semifinal del Mundial en un entorn privilegiat com és l'amfiteatre del Parc de Catalunya", van assenyalar fonts municipals en confirmar la instal·lació. Abans del partit, a partir de les 19 h, els assistents també podran gaudir d'animació musical amb un DJ, i també espais de venda de menjar i begudes.

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