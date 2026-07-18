Ivan Bagan: quan salvar vides també passa per entendre els edificis

Hi ha bombers que apaguen focs, d’altres rescaten persones, i n’hi ha que, abans que ningú entri en un edifici malmès o a punt d’esfondrar-se, han de respondre una pregunta clau: és segur fer-ho? Fa sis anys que aquesta és, en bona part, la feina de l’Ivan Bagan, un bomber sabadellenc que –a banda de ser oficial i sotscap de guàrdia– lidera el Grup d’Estructures Col·lapsades dels Bombers de la Generalitat (GREC), una especialitat que ha posat el seu coneixement al servei de les víctimes del terratrèmol de Veneçuela. “Som un grup de suport d’una cinquantena de bombers que tots som arquitectes o enginyers. Sempre que hi ha un servei que tingui relació estructural ens podem activar i donem assessorament tècnic perquè el cap d’intervenció pugui prendre les millors decisions possibles”, exposa.
Defineix la seva actuació en tres grans blocs: donar seguretat a les maniobres, fer valoracions massives dels edificis i dissenyar apuntalaments en entorns de rescat. I això és, precisament, el que van anar a oferir als serveis d’emergència veneçolans fa unes setmanes. Des del GREC es van proposar per formar un equip de suport internacional que fos avaluador d’estructures a través d’un mecanisme de Protecció Civil de la Unió Europea. Després de “moltes pràctiques i exàmens” se’ls va acceptar la llicència aquest gener passat i se’ls va activar per primera vegada aquest juny. “Vam marxar com a valoradors estructurals i vam poder avaluar més de 500 edificis per determinar si la gent podia tornar a casa seva amb seguretat o no”, diu.
Com a cap de l’equip tècnic, assegura que la seva activació va ser “molt satisfactòria” perquè van poder ajudar-los gràcies als “coneixements i tecnologia”. “Estem molt orgullosos de la feina feta. És com quan vols aprendre a conduir: fas un examen i ja tens la llicència, però ara has anat a una cursa i has conduït bé”, assenyala. Dies després de l’arribada dels experts, que van treballar coordinadament amb les autoritats del país, van donar l’opció d’allargar l’estada, però no va ser possible. “Hi havia feina per setmanes, però ens hi vam quedar sis dies. Vam tornar amb un avió ple d’equips de rescat de tot Espanya”, apunta. Una missió liderada per un sabadellenc que situa el coneixement dels Bombers en l’escenari internacional.