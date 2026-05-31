Maria Cruells, una vida sense frens: més de 50 anys al servei de Sabadell

Qui s’entrega a fer bones accions per a la gent, ho fa durant tota la vida. La Maria Cruells Sallet, filla de Sentmenat i veïna de Sabadell des que tenia 30 anys, ha estat vinculada a diverses entitats des de sempre, perquè, com explica ella mateixa, “vaig haver de liderar una empresa tèxtil des de ben jove”. “Vaig treballar des dels 13 en una fàbrica del sector del teixit, però, gairebé per accident, vaig passar a ser l’encarregada al cap d’uns anys. Des d’aleshores he vist que m’agrada gestionar assumptes i sempre m’hi he implicat”, diu. Des dels 21 anys fins als 30 va viure de la indústria tèxtil a Sentmenat; posteriorment, va venir a Sabadell, on va estar una dècada sense treballar per criar la seva filla i cuidar el seu marit, que patia una malaltia; des dels 40 anys fins als 60, aproximadament, va viure cuidant nens i nenes a desenes de famílies, i, des dels 60 –any que es va jubilar– ha estat molt arrelada al voluntariat. “No tinc temps des de fa molts anys. El meu marit em deia que cada tarda estava sol a casa, però és el que m’agradava fer i no he parat des de llavors”, explica.
La Maria, juntament amb altres companys de viatge, ha estat impulsora que obrissin la piscina de l’Olímpia fa uns quants anys, una de les mares de la plaça del Pi o una de les ments pensants de l’orientació actual de l’edifici del CAP Concòrdia. Va estar molts anys vinculada a l’Associació de Veïns de la Concòrdia i, després de molta activitat plegats, va desvincular-se’n per ser una de les impulsores del centre cívic del mateix barri, inaugurat l’any 2002. Al cap d’un temps, va iniciar les primeres sortides amb els companys del centre i assegura que “va ser un èxit rotund”. Va preparar molts viatges a països com Rússia, Suïssa o la República Txeca, entre altres, i en guarda “un record únic”.
De fet, a cadascun dels viatges que feien, la Maria enviava una fotografia amb el Diari de Sabadell viatjant pel món, com un més de l’expedició. Ara, forma part del Consell de la Gent Gran de Sabadell i també promou sortides amb els membres de l’entitat. “Ara no em veig en cor de fer-les a l’estranger, però encara em sento molt activa!”, diu, amb la seva característica energia, que conserva intacta als 85 anys –de fet, encara va a nedar recurrentment–. “La gent gran tenim moltes coses a explicar i no es poden perdre!”, tanca, amb entusiasme.