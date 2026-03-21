Sílvia Picher: una mirada còmplice del comerç de tota la vida de Sabadell

La sabadellenca Sílvia Picher va néixer el 1964, el mateix any que Montserrat Dinarès va obrir la botiga Moda Íntima Dinarès a la travessia de l’Església (Centre), un establiment que continuava la història del que havia tingut Amanda Dinarès amb la botiga anomenada Vídua d’Ambròs, a les cases del Pedregar –actual Passeig–. Picher va conèixer l’actual establiment el 1980 i hi treballa des del 1987, fa pràcticament 40 anys. “Em vaig casar amb el fill i vaig començar a treballar amb la sogra”, recorda Picher. Des d’aleshores fins ara, la botiga ha sigut la seva vida, “la botiga i casa”, explica.
Ara només hi treballa ella, el ritme de vendes ha canviat molt des que havien sigut tres persones treballant-hi i, fins i tot quan d’aquest sector eren “cinc botigues en poc tros, totes treballàvem molt”. D’aquells anys sí que es manté una cosa, i és la manera de treballar: “sobretot, el tracte personal i l’assessorament”, eines diferencials de les grans superfícies i internet. En aquest sentit, les claus d’un negoci d’aquestes característiques també són “donar servei i oferir articles difícils de trobar”, conscient que cada cop és més fàcil trobar-ho tot a internet. Picher explica que “han canviat els hàbits de compra i la gent ja no va a les botigues com abans; el jovent que puja va a grans superfícies i internet”.
De moment, la travessia de l’Església comptarà amb aquest establiment encara un any o dos més, fins que es jubili la Sílvia. Potser prova de traspassar el negoci, però considerant com van les coses, no té gaires esperances de què algú el continuï veient com evoluciona el sector comercial i, especialment, el petit comerç de tota la vida com aquest, que ha superat tot tipus d’adversitats com, per exemple, els llargs anys de provisionalitat del passeig de la Plaça Major, des de la instal·lació del mercat provisional fins al perllongament dels FGC i la urbanització definitiva de l’espai inaugurada el Nadal de 2022. “És una llàstima i les clientes que tinc també ho pensen, però no hi ha el volum de gent per mantenir-ho”, comenta Picher. De moment, i fins que no arribi el moment de jubilar-se en els pròxims anys, la sabadellenca Sílvia Picher continuarà sent una observadora privilegiada dels canvis del rovell de l’ou de la ciutat, a tocar del passeig de la Plaça Major.