L’Associació Contra el Càncer inaugura la seva nova seu vallesana a Sabadell

L’Associació Contra el Càncer ha inaugurat aquest dimarts a Sabadell una nova seu al Vallès Occidental, un equipament situat al carrer de la Salut, 122, que neix amb la voluntat d’apropar serveis gratuïts d’atenció psicològica, social i d’acompanyament a persones amb càncer, així com als seus familiars i cuidadors de la comarca. El nou centre, de 288 metres quadrats, tindrà un equip format per una coordinadora territorial, una treballadora social, dues psicòlogues i una administrativa.
L’acte d’inauguració ha comptat amb una àmplia representació institucional, amb la presència de representants municipals de diverses localitats del Vallès Occidental, com Sabadell, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet i Valldoreix, així com responsables de centres sanitaris de referència com el Parc Taulí, Mútua Terrassa i el Consorci Sanitari de Terrassa. En l'acte han intervingut la doctora Yolanda Cuesta, membre del Consell Provincial de l’entitat a Barcelona; la gerent de l’Associació a la demarcació, Àngela Sànchez; la doctora Candela Calle, de la Gerència de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord del Servei Català de la Salut i la regidora de Salut de l'Ajuntament de Sabadell, Sílvia García.
Durant els parlaments, els participants han posat en relleu la necessitat de continuar ampliant la xarxa de suport a les persones amb càncer i el paper clau de la col·laboració entre institucions i professionals per garantir una atenció integral i coordinada. Aquest equipament donarà cobertura a una comarca amb prop de 970.000 habitants, on es calcula que hi ha més de 21.600 persones afectades per càncer. La previsió és atendre més de 700 persones anualment i reforçar la coordinació amb la xarxa sanitària i social del territori.
El nou Espai AECC Vallès Occidental forma part del model d’espais comarcals de l’Associació Contra el Càncer, una xarxa orientada a oferir una atenció personalitzada. Entre els serveis que s’hi ofereixen hi ha el suport emocional especialitzat, l’orientació social, l’assessorament i activitats de promoció de la salut.