Queixes per l’incivisme al parc del Nord: “Cal més inversió”

Quan el primer tram del parc del Nord s’inaugurava l’any 2017, coincidint amb l’arribada dels FGC al barri, ho feia amb més mobiliari públic, una zona verda en creixement i la projecció d’un espai pensat per integrar els barris de la zona nord de Sabadell. Nou anys després, el veïnat alerta d’un “deteriorament progressiu marcat per l’incivisme, el vandalisme i la manca de reposició del mobiliari”. Aquesta primera fase del parc, entre els barris de la Plana del Pintor i Sant Julià, acumula queixes veïnals a mesura que el parc, inaugurat el 2017, s’apropa a la dècada de vida. Diversos residents denuncien que l’espai s’ha anat degradant per l’incivisme i per la manca de manteniment, i exigeixen més inversió i més control policial. Un punt on, de fet, és previst la instal·lació de càmeres de seguretat, segons assegurava l’Ajuntament recentment.
Els veïns han comptabilitzat poc més cinc papereres al llarg del primer tram del parc, i lamenten que “almenys vuit més han desaparegut” i mai s’han reposat. “Com podem demanar als propietaris de gossos que recullin les deposicions dels seus animals si han d’anar tot el tram del parc amb la bossa a la mà?”, es pregunta Montse Herrero, que considera que això acaba afavorint que la gent no reculli els excrements dels animals. També assenyalen que falten bancs a la zona: un altre dels veïns, Alonso Simón, recorda un episodi que encara genera indignació: el robatori de nou bancs del parc quan tot just feia un any que s’havia inaugurat. Aquells fets, del 2018, van acabar amb la identificació del presumpte autor per part de la Policia Municipal, després de localitzar-lo quan intentava vendre les peces metàl·liques en un establiment de ferralla. “Des d’aleshores, mai no s’han reposat els bancs”, denuncia. En aquest sentit, des de l’Ajuntament exposen que s’ha fet una compra de més d’un miler d’unitats de nou mobiliari urbà per continuar renovant i reforçant bancs, papereres i altres elements arreu de la ciutat.
Paqui Valdivieso coincideix en el malestar general, però ho atribueix principalment a l’incivisme i remarca que la parada d’autobús “està sempre bruta i es fa servir com a àrea de pícnic”. “No es tracta de criticar l’Ajuntament, sinó l’incivisme... no pot haver-hi una persona de la neteja darrere de cada persona que embruta, ni un policia per cada vàndal. Necessitem que tothom respecti l’espai públic”, afirma.
D’altra banda, també alerten sobre l’estat de l’àrea per a gossos: “És ple d’espigues i pins, i això és perillós pels animals”, destaca Herrero. A això s’hi afegeixen arbres sense substituir i que el reg automàtic “fa temps que no funciona”, i demanen també reforç de la il·luminació en alguns trams del parc del Nord. Simón assenyala també el desnivell existent a la passarel·la central. “Una persona amb mobilitat reduïda o un cotxet no hi pot passar. S’hauria d’anivellar”.
"S'impulsarà una nova plantació en escocells buits"
Fonts municipals assenyalen que “la reposició d’arbres no sempre és immediata, ja que la disponibilitat d’algunes espècies als vivers és limitada”, però exposen que “està previst impulsar una nova actuació de plantació en escocells buits de diferents punts de Sabadell”. D’altra banda, l’Ajuntament sosté que el sistema de reg automàtic ha presentat avaries: durant el període de sequera diversos equips van estar molt temps sense funcionar i, en alguns casos, això ha provocat avaries en posar-los en marxa de nou. “Estem pendents de rebre nous sistemes i materials per anar substituint-los”, asseguren.
Alguns veïns reclamen més presència de la Policia Municipal a l’interior del parc i al barri i és que, segons expliquen, els actes vandàlics són recurrents, també més enllà del mateix parc. “El parc té nou anys i s’hauria de mantenir com el primer dia. Si no hi ha civisme i no hi ha inversió, el deteriorament es dispara”, resumeixen. Insisteixen que el problema de fons continua sent l’incivisme i la falta de reposició del mobiliari i serveis bàsics.