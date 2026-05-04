Nou rècord en el preu del lloguer a Sabadell

El preu del lloguer a Sabadell va batre un nou rècord històric el quart i darrer trimestre de l’any passat, segons les dades publicades a final d’abril per l’Incasòl a partir de les fiances dipositades dels nous arrendaments.
861,52 euros és la renda mitjana que es va acordar en els contractes signats en aquesta ciutat d’octubre a desembre, un 6,47% més que en el mateix període de l’any anterior, aproximadament 52 euros al mes addicionals. Pràcticament, l’increment respecte el mateix període de l’any anterior és el que es registra en comparar-ho amb el primer trimestre de 2024, quan es va començar a aplicar el topall de preus per part de la Generalitat. Des d’aleshores, l’augment ha sigut del 6,67%. El quart trimestre de 2025 va ser el que va registrar la xifra més alta de l’any i va contribuir a elevar la renda mitjana mensual fins als 820,90 euros, primer any que se supera el llindar dels vuit-cents des que es tenen registres (2005). Per altra banda, entre març de 2024 i desembre de 2025, l’IPC va augmentar menys, un 4,6%.
D’altra banda, en el mercat del lloguer el nombre de nous contractes es va tornar a reduir a Sabadell per tercer any consecutiu, arrossegant el descens iniciat el 2023 respecte el 2022. L’any passat, a Sabadell es van signar 2.738 contractes segons l’Incasòl, una xifra que no es veia des del 2009 (2.764). El 2025 es van registrar prop de 900 contractes menys que dos anys enrere, una caiguda del 24,09%.
Com s’actualitzen els contractes?
Des d’aquesta setmana, en què ha decaigut el decret llei que limitava l’increment de rendes al 2% i habilitava la possibilitat de sol·licitar una pròrroga dels contractes fins al 2027, a Catalunya continua vigent la limitació de rendes a les zones tensionades que es va estrenar el 2024 i on està inclosa la ciutat de Sabadell. La limitació s’aplica als habitatges lliures, no als de protecció oficial (ja tenen el preu regular per llei).
Per tant, el preu d’un contracte de lloguer nou ha de ser com a màxim la renda del darrer rebut del contracte de lloguer vigent els últims 5 anys actualitzada segons la clàusula d’actualització que determini el contracte i la normativa aplicable. En el cas dels contractes signats després del 26 de maig del 2023, s’aplica l’IRAV del Ministeri d’Habitatge. En els anteriors, s’utilitza l’IPC, que el març es va situar en el 3,4%, per la qual cosa un contracte de 1.200 euros mensuals passaria a un màxim de 1.240,80 euros. “Que venci el contracte no vol dir que vagis fora. Si la relació és bona per ambdues parts, no t’han de fer fora. Molta gent continua vivint i acorda pròrrogues i no passa res”, apunta el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana, Miquel Àngel Vicente.
Cal tenir en compte que l’actualització és anual. Els habitatges que no formen part de les zones tensionades poden consultar amb caràcter informatiu l’índex de referència de preus de lloguer de la Generalitat.