50 anys de la Jovenívola: la Colla celebra mig segle de música amb un emotiu retrobament generacional

Sabadell ha viscut aquest dissabte 2 de maig una jornada especialment significativa per al món sardanista amb la celebració dels cinquanta anys de la Cobla Jovenívola. La plaça Doctor Robert s’ha convertit en l’epicentre d’un acte que ha combinat tradició, emoció i, sobretot, retrobament entre les diferents generacions que han format i formen part de l'agrupació.
L'actuació ha tingut un caràcter excepcional, amb la participació de músics actuals i antics components de la formació, que s’han unit en una espectacular "megacobla" de més de quaranta intèrprets.
"Ha sigut una jornada amb moltes emocions i estem molt contents perquè ens ha acompanyat molta gent", explicava Jaume Prat, membre de la cobla, tot destacant l’ambient viscut: "La plaça estava plena de sardanistes, balladors, representants de les agrupacions i també antics músics de la Jovenívola que s’han unit per tocar amb nosaltres".
Un dels moments més esperats ha estat l’estrena de Tempus fugit, la sardana commemorativa composta per Enric Ortí, antic membre de la formació. "Cal celebrar també l’estrena de la sardana que ens ha dedicat l’Enric Ortí, un membre de la formació original d’ara fa cinquanta anys… ha agradat molt", subratllava Prat.
La jornada no s’ha acabat a la plaça. Després de la ballada, la celebració ha continuat amb un dinar de germanor a l’Hotel Urpí, que ha reunit més d’un centenar de persones. "Hem anat a dinar tots plegats per continuar la celebració d’aquest dia tan especial", detallava.
Més enllà de l’acte festiu, l’aniversari ha servit també per reivindicar la trajectòria i el llegat de la cobla. "Per nosaltres fer cinquanta anys és tot un honor i un reconeixement a la bona feina feta per molta gent", afirmava Prat, recordant figures clau com Salvador Saumoy i Joan Galobart, impulsors del projecte inicial.
"Arribar aquí amb bona salut (la cobla continua tenint molta feina i manté el nivell) per nosaltres és un orgull i també un deure", afegia, tot remarcant el compromís de continuar fent créixer la llavor plantada fa cinc dècades.
