Sabadell

Dues persones intoxicades per un incendi a la cuina d'un habitatge

El foc s’ha originat al voltant de les 5.49 h en una casa del carrer de Cerdanyola

  • Imatge del 112 al lateral d'un vehicle de Bombers.
Publicat el 01 de maig de 2026 a les 16:36

Un incendi declarat aquesta matinada a la cuina d’un habitatge unifamiliar de Sabadell ha provocat la intoxicació de dues persones, que han estat evacuades en estat lleu al Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP). El foc s’ha originat al voltant de les 5.49 h en una casa del carrer de Cerdanyola, segons han informat els Bombers.

Fins al lloc del sinistre s’hi han desplaçat tres dotacions —dos camions d’aigua i una autoescala—, però en arribar-hi han comprovat que les flames ja havien estat apagades pels propis alertants. Els efectius d’emergència han revisat tot l’immoble per assegurar que no quedés cap focus actiu i han ventilat l’espai, especialment la zona de la cuina, que és on s’ha concentrat l’afectació. Paral·lelament, el SEM ha atès dues persones que presentaven símptomes d’intoxicació per fum i les ha traslladat al CUAP per a una valoració mèdica. Tot i l’ensurt, el seu estat és lleu.

