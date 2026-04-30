Tanca el Santiveri de Sabadell després de 67 anys: “Ha arribat el moment de dir prou”

El carrer de Sant Antoni es torna a acomiadar d'un negoci històric. El Santiveri del carrer de Sant Antoni, un establiment amb 67 anys d’història, abaixa definitivament la persiana. El tancament se suma al de la botiga K’prichos i al del bar Bracafè, clausurats també fa pocs dies al mateix carrer.
La propietària del Santiveri Sabadell, Glòria Salvador, explica que la decisió ha estat dura però inevitable. “La venda està difícil, cada cop costa més. L’administració apreta molt: obligacions, pressió fiscal… I la venda està baixant”, lamenta. A tot plegat s’hi suma la competència digital, que ha fet "molt mal" al sector. "El meu producte ja es troba a tot arreu: online, al súper… Has de fer balanç... i ha arribat el moment de dir prou”, expressa la propietària. Després d’anys sostenint el negoci, Salvador reconeix que la decisió ha estat també personal. “Quan tens un establiment propi no acabes mai. Tanques persiana, però no acabes de treballar. De nou del matí a nou del vespre. M'estava cremant", reconeix. Ha obert el seu horitzó i ha trobat una feina. És per això que deixa les regnes del Santiveri, tot i que continuarà per Sabadell.
Un llegat familiar iniciat el 1959
La història del Santiveri està lligada a tres generacions de la mateixa família. L’origen cal buscar-lo al carrer de Manresa, on la seva àvia regentava un forn de pa. En un racó del local, es van començar a vendre productes Santiveri. Quan es va enderrocar el carrer per a construir el passeig de Manresa, la seva àvia va optar per quedar-se la part del negoci vinculada a la marca de productes naturals, i va traslladar-se al local actual, propietat del seu avi, pintor de parets, que el feia servir com a taller. Era l’any 1959. Es tracta d'uns dels negocis més antics del carrer. Amb el temps, el negoci va passar al seu tiet, i més tard, la Glòria va agafar el timó. “He fet vida aquí: sortia d'escola i venia aquí. Esperàvem que ens vinguessin a buscar els pares. Tota la vida lligada a la botiga”, recorda.
Darrere el taulell, Salvador ha viscut moments durs, però també la part més reconfortant del comerç de barri: el tracte personal. “Omple molt quan et venen i et diuen que els ha anat molt bé el que els has aconsellat”. Explica que alguns clients fins i tot li han fet regals o han passat a acomiadar-se aquests dies. Tot i el tancament del Santiveri, Salvador no marxa de Sabadell. Ha trobat una nova feina a la ciutat, malgrat que encara no ha concretat quin. El comiat del Santiveri deixa una nova petjada a un carrer que, en pocs dies, s'ha acomiadat de tres negocis.