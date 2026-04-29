Incertesa pel final de la pròrroga dels lloguers

El decret llei d’habitatge que permetia fer una pròrroga dels contractes de lloguer va decaure dimarts passat en no poder-lo aprovar el govern d’Espanya al Congrés. Una mesura que permetia sol·licitar una pròrroga de fins a dos anys dels arrendaments i que l’increment anual de rendes quedés limitat al 2% com a màxim. Es torna, per tant, a l’escenari que hi havia un mes enrere, que és el temps que ha estat vigent la mesura, entre que es va aprovar al Consell de Ministres impulsada per Sumar, i l’ha tombat el Congrés. En el cas de Catalunya, la situació es manté diferent a la resta d’Espanya per la declaració de zones tensionades –Sabadell hi és– i la conseqüent limitació de rendes.
Al gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, Miquel Àngel Vicente, la notícia no l’ha sorprès i considera que “era la crònica d’una mort anunciada, tothom sabia que no aniria enlloc”. Al seu parer, la mesura “ha generat més inseguretat jurídica que abans perquè li han fet creure al llogater una cosa que no és”. La situació d’incertesa creu que s’ha generat amb aquesta mesura creu que en alguns casos acabarà als jutjats i “els tribunals dictaminaran”. Un punt de vista compartit pel CEO de la immobiliària Igloo Exes Centre, Josep Marín, alhora membre de la junta local del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària (COAPI). “Al final serà una interpretació dels jutges”, assenyala, sobre aquells casos en què hi pugui haver disputa. L’agent immobiliari comparteix que la vigència de la mesura ha sigut de quatre setmanes, “però no ha tingut una repercussió important”. En canvi, tant ell com Miquel Àngel Vicente assenyalen que s’aconsegueix l’efecte contrari i “cada vegada més propietaris tinguin més por de posar els seus pisos a lloguer i això redueix l’oferta”.
D’altra banda, el Sindicat de Llogateres ha fet una crida a les organitzacions socials i sindicals per posar-se a treballar per “fer possible una vaga general” com a mesura de protesta després que el Congrés hagi tombat les pròrrogues del lloguer. Tanmateix, l’Associació d’Usuaris Financers (Asufin), considera que el no “previsible” del Congrés al reial decret de pròrroga de lloguers “no frenarà” les que s’han demanat en els 30 dies en què ha estat vigent.
Menys contractes
El 2025, el nombre de contractes de lloguer signats a Sabadell es va reduir un 6,5% segons les dades de l’Incasòl. L’any passat es van registrar 2.738 contractes, pràcticament els mateixos que el 2009. En els16 anys posteriors se’n van signar més que l’any passat, amb el rècord històric en 4.169 el 2018.