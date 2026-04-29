Sabadell

Centenars de clients afectats per una apagada elèctrica a diferents punts del Centre de Sabadell

Una línia de mitjana tensió ha quedat desconnectada per causes desconegudes

  Imatge d'arxiu d'un interruptor de la llum
Publicat el 29 d’abril de 2026 a les 10:51
Actualitzat el 29 d’abril de 2026 a les 10:52

Ensurt a Sabadell per una nova apagada elèctrica que ha afectat 450 clients al Centre. Si bé no ha estat un incident generalitzat de tot el barri, alguns carrers han quedat sense corrent durant uns minuts, després que una línia de mitjana tensió s'hagi desconnectat sobtadament per causes que es desconeixen. L'avaria, que encara és activa, s'ha produït a les 10:15 h i els tècnics d'Endesa han acudit fins a l'origen de l'incident per treballar en la reparació de la línia. Pocs minuts després de l'apagada, el subministrament elèctrica ha tornat a arribar als domicilis i establiments afectats.

Sembla, doncs, que el succés ha acabat en un ensurt, just l'endemà del primer aniversari de l'apagada elèctrica que va deixar milions de persones a la península Ibèrica sense subministrament durant diverses hores. Lluny de la magnitud del que va succeir el 28 d'abril de l'any passat, la imatge durant uns minuts ha estat semblant, per la resignació dels clients afectats davant de la incertesa de la durada de l'incident. 

