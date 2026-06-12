La Festa Gallega torna a l’Eix Macià amb gastronomia, música i tradició

El Centro Galego Nós celebra aquest cap de setmana una nova edició de la tradicional Festa Gallega, una de les cites més consolidades del calendari de l’entitat. Durant els dies 12, 13 i 14 de juny, l’Eix Macià es convertirà en un aparador de la cultura, la gastronomia i les tradicions de Galícia, obert a tota la ciutadania.
La festa, que arriba a la seva 38a edició, oferirà als visitants un ampli ventall de productes típics gallecs. No hi faltaran les tapes de lacón, pop i xoriço, els pebrots del padró, les botifarres, les costelles o la vedella de Lugo, tot plegat maridat amb vi Ribeiro. A més, la música tradicional també hi tindrà un paper destacat amb les actuacions dels Gaiteros del Nós i de l’orquestra Klan.
El president del Centro Galego Nós, Manuel Vázquez, destaca que la celebració és una oportunitat per compartir les arrels gallegues amb la resta de la ciutat. “Hi haurà una gran varietat de productes típics gallecs, un tastet de la nostra terra a Sabadell”, assegura. Segons explica, l’objectiu és exportar la cultura gallega i apropar-la a nous públics i paladars.
La inauguració tindrà lloc divendres a les vuit del vespre amb uns breus parlaments i un pica-pica al qual estan convidats socis, representants d’entitats culturals de Sabadell, amics de l’entitat i diverses personalitats de la ciutat. Durant l’acte també s’obriran les parades de la fira multisectorial i actuaran els gaiters del centre.
Les activitats continuaran dissabte amb noves actuacions dels Gaiteros del Nós i de l’orquestra Klan, així com amb l’obertura del bar-restaurant i de les parades comercials. Diumenge serà el torn del tradicional dinar institucional, que reunirà socis, representants de cases culturals de Sabadell, centres gallecs d’arreu de Catalunya i membres dels grups polítics municipals. A la tarda, la música tornarà a ser protagonista amb noves actuacions dels grups participants.
Per a Vázquez, aquesta és una de les festes més important de l’any per a l’entitat, juntament amb les jornades dedicades al lacón i al pop que organitzen durant la resta de l’any. El president assenyala que la celebració “és la cloenda del curs” i recorda que el Centro Galego Nós celebrarà aquest octubre el seu 48è aniversari.
La Festa Gallega s’ha convertit amb el pas dels anys en un punt de trobada de la comunitat gallega del Vallès Occidental. Segons explica Vázquez, hi participen habitualment persones procedents de municipis com Mollet o Santa Perpètua de Mogoda, així com representants d’altres centres gallecs de Catalunya. “És una festa consolidada”, diu, tot mostrant-se convençut que l’edició d’enguany tornarà a registrar una elevada assistència de públic.