Una vintena d'activitats a la festa major de Ca n'Oriac, amb el focus a les activitats infantils

La Festa Major de Ca n’Oriac tornarà a omplir el barri de Sabadell de tres dies intensos d’activitat, cultura popular i vida veïnal del 12 al 14 de juny, amb una programació que combina música en directe, propostes familiars, esport, espectacles i tradició. Organitzada per l’Associació de Veïns de Ca n’Oriac, la festa es desplega principalment a la Plaça El Pi, la Plaça Farell, diversos carrers del barri i equipaments esportius, convertint l’espai públic en un gran escenari comunitari.
L’inici de la festa arribarà divendres a la tarda amb l’actuació de POKER, que donarà pas al pregó a càrrec de Nieves Peiró, reconeguda comerciant del barri i membre de la junta de Ca n'Oriac Comerç, que regenta la Lencería Nieves de les Galeries de l’avinguda, des d’on impulsa activitats comercials i solidàries. La nit continuarà amb havaneres del grup Mar Blava, rom cremat i un ambient mariner que manté una de les tradicions més arrelades de les festes majors catalanes. De fet, una de les tradicions més esperades de la Festa Major és el rom cremat que preparen artesanalment els mateixos membres de l'Associació de Veïns. Segons explica Palmira Gabernet, des de l'associació de veïns de Ca n'Oriac, elaboren fins a 80 litres de la beguda seguint una recepta pròpia amb rom, cafè, pell de llimona i canyella. "Repartim més de 800 gots i no sobra res", assegura, destacant l'èxit d'una proposta que acompanya cada any la cantada d'havaneres i que s'ha convertit en un dels símbols de la celebració.
Gabernet explica que una de les principals apostes d'aquesta edició de la Festa Major és reforçar la programació destinada als més petits. Segons assenyala, en els darrers anys s'ha detectat una presència creixent de famílies i infants procedents tant del barri com d'altres zones de la ciutat. Per aquest motiu, la programació incorpora tallers, espectacles infantils, animació i activitats participatives, amb la voluntat que la festa sigui un espai de trobada intergeneracional. "S'intenta, dintre del pressupost, fer coses per a totes les edats", resumeix.
Reconeix també que la música té un pes molt important dins de la programació. "Els Hits de la teva Vida tenen molt èxit sempre, cada any", afirma en referència a la gran revetlla popular de dissabte. També destaca la bona resposta del públic a les actuacions de les escoles de dansa i als espectacles musicals programats durant el cap de setmana. Segons explica, moltes de les exhibicions aconsegueixen omplir completament l'espai disponible. "Es queda petita la plaça", assegura en referència a la plaça on es desenvolupen algunes de les actuacions més concorregudes. La Festa Major també reserva un espai destacat a l'activitat esportiva, especialment a través de la col·laboració amb la UD Sabadell Nord.
El dissabte concentrarà el gruix d’activitats familiars i d’animació. Al matí hi haurà jornada esportiva amb portes obertes del Sabadell Nord, inflables i animació amb “Burbujas”, tallers infantils com Les fustetes i activitats itinerants amb la xaranga Bernat ho Peta, que portarà música pels carrers del barri. A la tarda, el protagonisme serà per a les exhibicions de manualitats i dansa, amb participació d’acadèmies locals com Mar Luque i Harmony. La jornada culminarà amb la revetlla musical “Los HITS de tu VIDA”, una nit de festa pensada per al públic adult.
Diumenge tancarà la festa amb un programa molt familiar i popular. Hi haurà exhibició de vehicles clàssics a l’avinguda Matadepera, tallers infantils, simultànies d’escacs a la plaça Fuensanta i activitats com pinta cares o la festa de l’escuma de colors. La tarda inclourà espectacles musicals com el reggaeton urban show i l’actuació de Asana, abans del gran final: el tradicional correfoc del grup Bruixes del Nord, que recorrerà el barri fins a la plaça Farell, posant punt final a tres dies d’intensa activitat festiva.
La festa combina propostes culturals, esportives i lúdiques amb una clara vocació de barri, amb activitats pensades per a totes les edats i una forta implicació d’entitats locals, centres esportius, escoles de dansa i col·lectius veïnals.
Divendres 12 de juny
19:30 — Actuació de POKER (Plaça El Pi)
21:00 — Pregó a càrrec de Nieves (Plaça El Pi)
22:00 — Havaneres amb “Mar Blava” (Plaça El Pi)
22:45 — Rom cremat i continuació d’havaneres (Plaça El Pi)
Dissabte 13 de juny
09:00 — Portes obertes Sabadell Nord (Camp de futbol Sabadell Nord)
09:45 — Burbujas, animació infantil (Plaça El Pi)
10:30 — Xaranga “Bernat ho Peta” pels carrers del barri
10:30h-13:30h - Pallassa Lilina, zona comercial - espectacle familiar itinerant (impulsat per Ca n'Oriac Comerç)
12:00 — Taller infantil “Les fustetes” (Plaça El Pi)
13:00 — Papanata Pallassa (Plaça El Pi)
18:00 — Caminata popular Anytime Fitness Sabadell Nord
18:00 — Exhibició manualitats i puntes de coixí (Plaça Farell)
18:00 — Macramé i treballs manuals (Plaça Farell)
18:30 — Actuació acadèmia Mar Luque (Plaça El Pi)
20:30 — Espectacle Harmony (Plaça El Pi)
22:30 — Revetlla “Los HITS de tu VIDA” (Plaça Farell)
Diumenge 14 de juny
09:00 — Exhibició de vehicles clàssics (Av. Matadepera)
10:30 — Taller de manualitats “Les fustetes” (Plaça El Pi)
11:00 — Simultània d’escacs (Plaça Fuensanta)
12:00 — Pinta cares (Plaça El Pi)
13:00 — Festa de l’escuma de colors (Plaça El Pi)
18:00 — Reggaeton urban show (Plaça Farell)
18:30 — George Ordoñez (Plaça El Pi)
20:00 — Actuació del grup Asana (Plaça El Pi)
22:30 — Correfoc amb Bruixes del Nord (des de l’església fins a la Plaça Farell)