El riu Ripoll ja té punts de recàrrega elèctrica per a bicicletes

Un dels principals deures que molts usuaris del camí del Ripoll han posat històricament és la manca de connexió entre municipis. En alguns punts 'negres', com a l'altura de Barberà, el trajecte quedava tallat i obligava a travessar la carretera pel voral del pont. Ara, les obres finalitzades recentment han de transformar aquesta percepció: els 40 quilòmetres de riu tenen una continuïtat inexplorada fins avui. El projecte, batejat com “El riu, teixint fils de vida”, comptava amb un pressupost global per damunt d'1,5 milions d'euros finançats per fons europeus. Tot plegat, fruit de la cooperació entre el Consell Comarcal, els ajuntaments i diferents administracions i organismes.
Els treballs van començar a finals del 2025 i, tal com estava previst, s'han allargat al voltant de mig any. Han anat conquerint diferents etapes, cobrint les sis localitats que rega el riu: Sant Llorenç Savall, Castellar, Sabadell, Barberà, Ripollet i Montcada i Reixac. De nord a sud, la intervenció perseguia l'adequació dels camins a la llera, amb millores d'accessibilitat i mobilitat. El recorregut és d’ús senderista des del naixement del Ripoll fins a Castellar i és també apte per a bicicletes des de Sant Feliu del Racó fins a la desembocadura al Besòs.
Les actuacions han inclòs la millora del ferm, el drenatge i la gestió de l’aigua d’escorrentiu, l’estabilització de diferents trams, la instal·lació d’elements de seguretat i la regulació de l’accés de vehicles motoritzats en diversos punts. També s’ha treballat per donar continuïtat al trajecte i reduir els perills per a les persones que el fan a peu o en bicicleta. En aquest sentit, una de les novetats és la posada en marxa dels punts de càrrega elèctrica, oberts aquest dilluns, amb presència en cada municipi.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental ja ha recepcionat les obres. També té llum verda el nou gual transitable per a ciclistes i vianants sobre el riu Ripoll a Barberà, a la carretera B-140. La mesura resol un punt on fins ara el recorregut fluvial quedava interromput. El nou pas permet donar continuïtat al camí de manera més segura, sense abandonar la llera del riu, mitjançant un gual de pintes, un pas de pedra per a vianants, nous accessos i escales als dos marges, així com una rampa lateral per facilitar el pas de bicicletes. Ha estat una de les partides més destacades, amb un desembors pròxim als 400.000 euros –també finançats–.
Des de l'ens supramunicipal recorden que, malgrat que el camí ha estat arranjat, cal continuar actuant amb molta prudència i respectar en tot moment les restriccions d’accés i d’ús del medi natural vigents. La gestió de la pesta porcina manté limitacions de mobilitat en alguns indrets de la comarca.