ARA A PORTADA

Enèsima reobertura dels jocs d'aigua de Cerdanyola

Cerdanyola del Vallès

El consistori torna a cridar al civisme per evitar nous tancaments de l'espai

  • El parc de Cordelles, sense aigua per una incidència -
Publicat el 27 de juliol de 2026 a les 15:03
Actualitzat el 27 de juliol de 2026 a les 15:06

Els Jocs d’Aigua del parc de Cordelles, a Cerdanyola, tornen a estar des d'aquest dilluns disponibles perquè petits i grans puguin refrescar-se. L'espai havia quedat tancat després de l'enèsim episodi d'incivisme en aquest entorn, que havia obligat a realitzar tasques de manteniment en la instal·lació. De fet, s'han repetit les incidències causades pels mateixos usuaris. A finals de juny, poc després de la seva estrena aquest estiu, l'equipament quedava tancat després que es detectés la presència d’un bacteri d’origen fecal. Uns dies després, reobria, però va ser una reestrena fugaç. El 17 de juliol, els jocs tornaven a quedar clausurats a causa d’una incidència tècnica. Ara, l'activitat ha tornat. L'àrea està en funcionament cada dia de 10 a 14 h i de 15 a 20 hores i compta amb vigilància de seguretat i lavabos. Caldrà veure quant dura aquest nou intent per restablir la normalitat d'aquest refugi climàtic.

 

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades