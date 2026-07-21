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Més de 3 hores de vigilància amb premi: els FURA frenen in extremis l'assalt de dos lladres a una casa

Cerdanyola del Vallès

Tots dos homes van quedar detinguts com a presumptes autors d’un delicte de temptativa de robatori amb força

  • Material que portaven els lladres a sobre -
Publicat el 21 de juliol de 2026 a les 09:51
Actualitzat el 21 de juliol de 2026 a les 09:55

Agents dels Mossos d'Esquadra del grup de prevenció de la delinqüència urbana (FURA) de la comissaria de Cerdanyola del Vallès van detenir el 17 de juliol passat dos homes de 35 i 40 anys que haurien intentat accedir a una casa del municipi per la força. Les detencions es van produir després d’un seguiment de diverses hores per part d’agents del grup de paisà FURA, que havien rebut l’avís d’un altre agent que estava fora de servei i que hauria vist dos homes que estaven vigilant i estudiant diverses cases del barri de Montflorit.

Els agents van seguir els dos homes de manera discreta durant més de 3 hores i van constatar com observaven diverses cases buscant un objectiu i finalment centraven la seva atenció en una que quedava prop d’una zona boscosa a Collserola. Seguidament, els dos homes es van retirar cap a la zona de bosc, d’on van tornar a sortir un cop es va fer fosc. Llavors, mentre un dels homes vigilava que no s’apropés ningú, l’altre es va enfilar a un dels murs que envolta la casa. Els agents els van interceptar quan l’home baixava de nou del mur i tornava amb el seu acompanyant. En el moment que els van aturar, els dos homes duien al damunt diverses eines susceptibles de ser utilitzades per cometre robatoris amb força en domicilis, com rossinyols de ferro de mides diferents, tornavisos, claus angleses i guants.

Tots dos homes van quedar detinguts com a presumptes autors d’un delicte de temptativa de robatori amb força, i van quedar en llibertat després de declarar en seu policial.

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