Els pacients oncològics del Vallès Occidental faran un pas més cap a una atenció més coordinada i homogènia. El Servei Català de la Salut i els hospitals universitaris Parc Taulí de Sabadell, Mútua Terrassa, Consorci Sanitari de Terrassa i Althaia de Manresa han signat un conveni per impulsar un Comprehensive Cancer Center, una aliança que aspira a convertir-se en un dels centres oncològics d’excel·lència reconeguts per la Unió Europea.
El projecte donarà cobertura a prop d’1,2 milions d’habitants del Vallès Occidental i altres comarques. L’objectiu és que qualsevol pacient amb càncer d’aquest territori tingui accés al mateix nivell de qualitat assistencial, independentment de l’hospital on sigui atès.
El cap del Servei d’Oncologia Mèdica del Parc Taulí, Miquel Àngel Seguí, explica que el Comprehensive Cancer Center “no és un edifici nou ni un hospital nou”, sinó “un consorci hospitalari” que permetrà als quatre centres “fer les coses conjuntament i de la mateixa manera”. Recentment, ha estat nomenat coordinador del desplegament del projecte als quatre hospitals de la nostra zona, amb el suport del Servei Català de la Salut i de la direcció del Pla Director d’Oncologia de Catalunya.
“El que intentarem és que tots els pacients amb càncer d’aquesta àrea tinguin la garantia que les coses es faran igual i amb el màxim nivell de qualitat”, assenyala Seguí. A més de l’assistència clínica, el projecte també vol potenciar la recerca, la innovació i la docència compartida entre els quatre hospitals i les universitats vinculades. Segons el responsable del nou consorci, aquesta col·laboració permetrà “accedir a més recerca de qualitat” i millorar la formació tant dels futurs professionals com dels equips assistencials.
Seguí destaca que la finalitat és demostrar que l’atenció oncològica que ja ofereixen els hospitals del territori compleix els estàndards europeus més exigents i continuar millorant-los. “Volem situar-nos dins del mapa de l’assistència oncològica de la més alta qualitat a Europa”, resumeix.
La iniciativa respon a una estratègia impulsada per la Comissió Europea perquè, abans del 2030, el 90% dels pacients amb càncer siguin atesos en centres acreditats com a referents d’excel·lència. Catalunya està desplegant aquest model a través de xarxes hospitalàries territorials, i el consorci liderat pel Taulí serà el referent de la Catalunya Central i el Vallès. L’acord signat aquesta setmana estableix el marc jurídic perquè els quatre hospitals iniciïn un procés d’acreditació europea que, segons Seguí, serà “complex” i s’allargarà almenys un parell d’anys.