Canvis al Govern d'Illa: relleven Mònica Martínez Bravo a la Conselleria de Drets Socials

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dilluns el primer canvi en el seu Govern des de l'inici de la legislatura. Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec després de prop de dos anys al capdavant del departament. El relleu, avançat per El Periódico, arriba quan l'executiu arriba a l'equador del mandat.
Fins ara, Moreno exercia com a secretari general del mateix departament, fet que converteix el nomenament en una aposta per la continuïtat. Educador social de professió, ha estat diputat del PSC al Parlament durant gairebé una dècada i anteriorment va ser regidor a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet durant dotze anys.
En una declaració institucional, Illa ha remarcat que, per primera vegada, el Departament de Drets Socials i Inclusió estarà liderat per una persona amb trajectòria professional com a educador social. El president ha destacat aquest perfil com un valor afegit per afrontar els reptes de l'àmbit social.
Martínez Bravo havia deixat l'agost del 2024 la secretaria general d'Inclusió del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions per incorporar-se al Govern català. Durant el seu mandat ha pilotat la transformació de l'antiga Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), que es va convertir en la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència (DGPPIA).
Aquesta reorganització s'ha produït en un context marcat per les crítiques a l'organisme, després que la Sindicatura de Comptes detectés pagaments indeguts i arran de diversos casos que han posat en qüestió el sistema de protecció de menors, entre els quals el d'una menor tutelada víctima d'una trama de prostitució. Segons ha transcendit, Martínez Bravo deixa el càrrec també per motius personals, després d'haver compaginat durant els darrers dos anys la seva vida entre Madrid i Barcelona per raons familiars.