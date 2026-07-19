"Tots els companys de promoció han trobat bones ofertes de feina": les carreres més ben pagades després de graduar-se

Quina carrera permet guanyar-se millor la vida després de graduar-se? La darrera Enquesta d'Inserció Laboral de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya dona algunes pistes. L'estudi analitza com s'han incorporat al mercat laboral els universitaris catalans tres anys després d'obtenir el títol, tenint en compte aspectes com el sou, l'estabilitat contractual, la qualificació de la feina o si aquesta està relacionada amb els estudis cursats.
Les diferències entre titulacions són notables. Medicina i Odontologia encapçalen el rànquing salarial, amb una remuneració mitjana de 3.783 euros bruts mensuals. A l'altre extrem hi ha Belles Arts o Història, amb un salari mitjà de 1.920 euros, pràcticament la meitat. En conjunt, els graduats de les titulacions STEM —ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques— perceben sous més elevats que la resta. Més enllà del sou, les enginyeries també dominen els indicadors de qualitat de l'ocupació. Enginyeria Civil lidera el rànquing, amb un 82% dels graduats que treballen en ocupacions qualificades i estables. La segueixen Edificació o Enginyeria Electrònica i Automàtica (78,8%), Enginyeria Mecànica o Disseny Industrial (78,2%).
"Hi ha moltes clíniques i molta feina ben remunerada"
Segons la sabadellenca Marta Soto, que va graduar-se a en Odontologia el curs passat, els resultats de l'enquesta coincideixen amb el que ha vist entre els seus companys de grau. Actualment, cursa un màster d'odontopediatria, però assegura que la majoria dels qui van optar per incorporar-se directament al mercat laboral no van trigar a trobar una feina. "Gairebé tots els meus amics de la promoció que s'han posat a treballar han trobat feina. Hi ha moltes clíniques, i n'estan obrint de noves, i és una professió que està ben pagada", explica. Té la sensació que l'odontologia "està de moda"; i no s'equivoca perquè aquest any ha estat –juntament amb Medicina– el grau amb més sol·licituds.
Soto defineix Odontologia com una carrera "molt vocacional i exigent", però considera que l'esforç compensa. Ella va accedir-hi després de cursar un grau superior, una via que recomana especialment als estudiants que no arriben a la nota d'accés. "Si realment és el que vols fer, el grau superior no és perdre el temps; és fer un pas enrere per després fer-ne cinc endavant", assegura.
"Fer unes bones pràctiques", clau en les enginyeries
L'experiència de l'Alejandro Pastor, graduat des de l'any passat en Enginyeria Matemàtica a la UPF, reforça una altra de les conclusions de l'estudi: les pràctiques s'han convertit en la principal porta d'entrada al mercat laboral. Durant l'últim curs va començar unes pràctiques en una empresa, que posteriorment el va incorporar a la plantilla. "Van ser el salt que em va permetre entrar al món laboral, ja amb unes condicions força bones", resumeix. El jove assegura que tant ell com bona part dels seus companys han tingut una incorporació positiva al mercat laboral i atribueix part d'aquest èxit a "la relació entre la universitat i les empreses".
"Des del primer moment tens un contacte molt realista amb la feina d'enginyer", exposa. L'enquesta avala aquesta tendència. Més del 75% dels graduats troben la primera feina abans de tres mesos d'acabar la carrera, un percentatge que s'eleva fins al 85,2% en el cas de les enginyeries. Per primera vegada, segons l'estudi, les pràctiques superen els contactes personals i familiars com a principal via per aconseguir la primera ocupació.
Altres dades d'interès de l'estudi
L'estudi també reflecteix una millora de l'estabilitat laboral. Set de cada deu graduats tenen un contracte fix o indefinit després de tres anys i la taxa d'atur se situa al voltant del 6%, per sota de la mitjana catalana. A més, gairebé tres de cada quatre treballen en un lloc relacionat amb els estudis que van cursar.
Tot i això, les diferències entre àmbits continuen sent importants. Les carreres de salut i les enginyeries ofereixen, en general, millors salaris i ocupacions de més qualitat, mentre que les Humanitats registren sous més baixos i una menor adequació entre la formació i la feina desenvolupada.
L'AQU també alerta que, malgrat l'augment dels salaris respecte a anteriors edicions, la inflació dels darrers anys ha reduït el poder adquisitiu dels graduats. A això s'hi afegeixen diferències salarials entre homes i dones. Per exemple: en Medicina i Odontologia, la diferència arriba als 484 euros bruts mensuals de mitjana al mes, i en Enginyeria Civil, als 466 euros.