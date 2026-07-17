Les rebaixes d’estiu de Sabadell, glop d’alè per al comerç tot i la onada de calor

Els aparadors de les botigues de Sabadell fa dies que exhibeixen grans cartells de rebaixes amb descomptes que oscil·len entre el 30% i el 70%. Els penjadors són plens i els comerciants encaren unes setmanes clau per atraure clients i donar sortida a l’estoc de temporada. El comerç local ja està oficialment de rebaixes en una campanya d’estiu que arrenca amb bon peu gràcies a les altes temperatures, un factor que tradicionalment afavoreix la compra d’articles de temporada.
Unes altes temperatures que suposen un glop d’alè per a les botigues que busquen donar sortida al seu estoc, però que també trastoca els horaris: “Les hores de venda s’han concentrat al matí i a última hora de la tarda, perquè amb aquestes temperatures la gent evita sortir al carrer”, exposa Jordi Obradors, gerent de Sabadell Comerç Centre. Hi coincideix Nieves Peiró, propietària de la Lenceria Nieves de Ca n’Oriac: “Al matí encara hi ha moviment, però a la tarda quasi no venem res”. Hi coincideix José Maria Ximeno, de les botigues Marife: “De 17 a 19h no hi ha ningú als carrers. Però el ritme de vendes ara va al mateix ritme que l’any anterior”, sosté. Així i tot, Obradors assegura que els primers indicadors són positius i que la climatologia ha jugat a favor del sector de la moda, molt condicionat pel temps. Busquem peces de roba i calçat més fresquet, el que dona sortida a part de l’estoc.
La gran incògnita és si la campanya acabarà traduint-se en un augment final de les vendes respecte a l’any passat, malgrat que les expectatives entre els comerciants de la nostra ciutat són optimistes: “La gent continua tenint ganes d’anar de rebaixes, sobretot quan busca roba i complements”, apunta Miguel Tello, president de Ca n’Oriac Comerç. Admet, però, que la liberalització del calendari comercial ha desdibuixat l’inici oficial de les rebaixes —abans tothom esperava l’1 de juliol i ara les promocions s’allarguen durant bona part de l’any—, considera que la campanya manté el seu atractiu i confia que les vendes se situïn, com a mínim, en nivells similars als de l’any passat.
“Les rebaixes continuen funcionant, la gent les espera, però ja no són la gran bogeria que eren fa dècades”, coincideixen pràcticament de forma unànime la majoria dels comerços de moda, sabateria i complements entrevistats pel Diari. Representen un glop d’alè per als negocis del sector de la moda, però ja no són el gran revulsiu comercial de fa anys: “La gent les espera, però ja no són el que eren”, resumeix Núria Oristrell, popietària de Reset Kipling. De la seva banda, Nieves Álvarez, de Beso Ángel, explica que el seu negoci treballa habitualment amb productes de preus molt ajustats, de manera que els descomptes tenen un recorregut limitat. En canvi, assegura que durant aquestes setmanes sí que nota un increment molt important de la paqueteria gràcies al punt de recollida que gestiona. “Durant l’any ja ofereixo preus molt ajustats, de manera que els descomptes no són súper agressius”, sosté.
Els resultats d’una enquesta elaborada pel Diari de Sabadell entre pràcticament una trenena de comerciants de la ciutat reflecteix un optimisme moderat. Set de cada deu comerciants sabadellencs consideren que la campanya està evolucionant d’acord amb les expectatives i gairebé un 30% la valoren fins i tot millor del que preveien. De cara al tancament de les rebaixes, la majoria confia que les vendes creixeran entre un 5% i un 10% respecte a l’any passat, mentre que més de la meitat preveu, com a mínim, igualar els resultats de l’estiu anterior.