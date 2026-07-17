Aigües Sabadell obté un 8,4 en la valoració del servei per part dels sabadellencs

La companyia Aigües Sabadell ha obtingut una nota de 8,4 sobre 10 en l'enquesta de satisfacció ciutadana sobre el seu servei. Els resultats els han donat a conèixer aquest divendres el director general de l'empresa, Lluís Jordan, i la regidora de Transició Ecològica, Sílvia Garcia, en una roda de premsa a l'Aula de l'Aigua, al carrer de la Concepció. Aquesta nota és la màxima puntuació històrica, que ja es va obtenir per primer cop el 2024. L'enquesta es va realitzar amb 300 trucades telefòniques a clients de la companyia seleccionats per part de l'empresa d'investigació sociològica Feedback el passat mes de febrer.
Per districtes, tots superen el 8 i no hi ha grans diferències. La nota més alta la posen veïns del districte cinquè (sectors Gràcia i Can Feu), amb un 8,8; la més baixa, un 8,1, els del sisè (La Creu de Barberà, les Termes, Campoamor, Espronceda i Sant Pau de Riu-sec). "Ens sentim satisfets, és un servei homogeni a tota la ciutat. Per quart any consecutiu superem el vuit sobre deu i igualem el màxim històric", ha destacat Jordan. La regidora Sílvia Garcia ha dit que "des de l'Ajuntament celebrem aquests resultats" i ha aplaudit "la tranquil·litat i seguretat" que suposa per la ciutat que al darrere del servei d'aigua hi hagi Aigües Sabadell. L'edil ha posat en valor les oficines de barri que habilita l'empresa contínuament per apropar l'atenció als usuaris.
Els aspectes positius més ben valorats pels clients han estat els mateixos de l'any passat: el bon servei en general (42%), la continuïtat en el servei i, per tant, la manca d'interrupcions (30%) i la qualitat de l'atenció al client (18%). A l'altra banda, els tres punts negatius que assenyala l'enquesta són el gust de l'aigua (14%) i el preu (13%). La companyia valora especialment que a la pregunta 'què cal que Aigües Sabadell millori', el 34% dels enquestats va respondre que "tot està bé". Sobre la percepció de preu, que en part depèn de la compra d'aigua a Aigües Ter-Llobregat, Lluís Jordan ha apuntat que la percepció ha baixat un 10% respecte l'any anterior. "Que la gent entengui què hi ha darrere és important", ha comentat.
Millora la percepció del gust de l'aigua
Gairebé 7 de cada 10 sabadellencs (68,7%) afirmen que no beuen aigua de l'aixeta, la qual cosa sí que fan un 31,3%. Un aspecte conegut a la companyia, que remarca que cal diferenciar el gust, que és personal i subjectiu, de la qualitat de l'aigua. L'aigua que es beu a Sabadell se sotmet a prop de 6.000 analítiques anualment i controls periòdics, i compta amb la certificació ISO 22001, "que garanteix la innocuïtat i és la mateixa que compleixen els aliments", ha remarcat Lluís Jordan, que remarca que "és segura". "La percepció cada vegada va millorant perquè la gent la prova. Hi ha molta llegenda urbana i la gent no la prova; a mesura que la va provant s'hi va enganxant", ha afegit.
Obres previstes
A partir del 20 de juliol, es preveu començar obres de substitució de canonades que tenen fibrociment als Merinals, seguint el pla establert de retirada continua d'aquest material. Entre el carrer d'Adriana i la plaça d'Espanya, continuarà la substitució de la canonada que s'ha anat renovant per trams per una de fosa dúctil des que hi va haver una avaria l'estiu de 2024. Finalment, també es preveu fer com a mínim una nova prospecció per intentar trobar més aigua de qualitat en el subsòl. i aquest any també es preveu estrenar la nova oficina d'atenció al client al vestíbul de la companyia, al carrer de la Concepció, on també hi haurà l'Observatori de la Salut Ambiental i Comunitària de Sabadell.
El passat mes de juliol, Aigües Sabadell va posar en marxa la nova planta potabilitzadora de la Serra d'en Camaró, que permet abastir el 10% de l'aigua que es consumeix a la ciutat, per la qual cosa es diu que és aigua de Sabadell, ja que prové de pous i mines del riu Ripoll, del parc de Catalunya i de la mina Marí Vinyals.