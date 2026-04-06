Obres al vestíbul d'Aigües Sabadell per apropar-se a la ciutadania

La companyia Aigües Sabadell (CASSA) ha iniciat la transformació del vestíbul de la seva seu social, al carrer de la Concepció, al Centre, per apropar-se més a la ciutadania. D'una banda. la creació del nou Observatori de Salut Ambiental i Comunitària, obert a tothom, permetrà consultar dades sobre el servei d'aigües en aquest espai. A banda, la seu també acollirà l'atenció al client presencial, que deixarà de prestar-se a l'oficina del carrer de Sant Llorenç.
Des de l'empresa que gestiona el servei d'aigua a la ciutat se subratlla que "l’Observatori posarà a disposició de la ciutadania el conjunt de dades recollides a través de tota la sensòrica del projecte: a més de presentar les dades agregades del servei d’aigües, ajudarà a interpretar-les per, a la vegada, contribuir a la sensibilització de la ciutadania".
Un cop acabin les obres en els pròxims mesos, el vestíbul d'Aigües Sabadell serà un espai polivalent que podrà rebre visites i organitzar actes de petit format, com cates d'aigua, visites escolars o ponències. També hi haurà el nou Centre de Control i Operacions. L'espai on s'actua té una dimensió de 300 metres quadrats.
Aquests canvis parteixen del projecte FLOW, pel qual la companyia rebrà més de tres milions d'euros de fons europeus. Una iniciativa que té com a principal punt destacat la millora de les instal·lacions per incrementar l'ús de l'aigua regenerada i freàtica. L'objectiu en aquesta matèria és que el 20% del consum d'aigua (no domèstica sinó de reg o neteja de carrers, per exemple) provingui d'aquest origen. El programa inclou 23 actuacions centrades en quatre eixos estratègics: eficiència hídrica, digitalització del consum, sostenibilitat i transparència.
La seu social de CASSA és a l'edifici Sallarès Deu, construït el 1914. Ubicat al carrer de la Concepció cantonada Indústria, al Centre, és obra de l'arquitecte Eduard Maria Balcells i havia estat la seu de l'empresa tèxtil Sallarès Deu, que més tard es va traslladar a Gràcia i és on avui l'Ajuntament està construint nous equipaments.