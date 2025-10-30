Aigües Sabadell: "El 2026 tindrem aigua de denominació d'origen 100% sabadellenca"

Una mirada al futur de l’aigua de denominació d’origen sabadellenca. L’Aula de l’Aigua ha acollit aquest dijous el tradicional acte de rendició de comptes d’Aigües Sabadell, una trobada que ha reunit més de cinquanta representants dels principals grups de relació de la companyia fer balanç de l’activitat de l’últim any i compartir els reptes de futur. El projecte FLOW i les obres de Sabadell Aigua Circular han centrat el discurs. “Volem que el 2026 puguem tenir aigua de denominació d’origen 100% Sabadell”, han expressat des de la companyia. Una aigua produïda, tractada i distribuïda des de la nostra ciutat.
Un dels eixos principals de la jornada ha estat la presentació del projecte FLOW per potenciar la resiliència de Sabadell, seleccionat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i que rebrà més de 3 milions d’euros de finançament europeu. Segons ha explicat Lluís Jordán, director general d’Aigües Sabadell, aquest projecte “marcarà un abans i un després gràcies a aquesta injecció econòmica, que permetrà executar en mesos accions previstes per als propers quatre anys”. En total, el programa inclou 23 actuacions centrades en quatre eixos estratègics: eficiència hídrica, digitalització del consum, sostenibilitat i transparència.
Durant la jornada des de la companyia han recordat que “ja no parlem de sequera, sinó d’estrès hídric estructural a Catalunya”, i destaquen la necessitat que les administracions i les empreses posin el focus en la digitalització i la gestió eficient dels recursos.
Autonomia hídrica i sostenibilitat: el projecte Biotop
En paral·lel, Aigües Sabadell continua avançant en el projecte Biotop, una iniciativa estratègica que busca impulsar la transformació verda de la ciutat a través del cicle integral de l’aigua. L’objectiu és ambiciós: substituir el 20% de l’aigua que es consumeix a Sabadell per aigua regenerada o freàtica abans del 2026.
Actualment, la companyia ja ha completat la part principal de les obres de la nova planta potabilitzadora de la Serra d’en Camaró, que permetrà disposar d’aigua “denominació d’origen Sabadell”: produïda, tractada i distribuïda íntegrament al municipi. “Podem arribar a ser una ciutat exportadora d’aigua, reduint la dependència d’embassaments i de la pluja”, han afirmat des de l’empresa. Entre els projectes derivats del Biotop, destaca la futura transformació de la depuradora de Sant Pau de Riu-sec en una estació generadora d’energia sostenible, un pas més en la descarbonització del servei. A més, Moventia ja s’ha connectat a la nova xarxa d’aigua regenerada, convertint-se en un dels primers clients d’aquest recurs alternatiu.
El president d’Aigües Sabadell, Enric Blasco, ha destacat la vocació de servei i compromís social de l’empresa: “Sabadell té una companyia amb una ferma vocació d’escolta activa, de proximitat i de transparència. Un equip que vol anar més enllà de la seva activitat habitual per convertir-se en un actor clau de la ciutat”.
Compromís social i proximitat amb la ciutadania
El component social ha tingut també un protagonisme destacat. Aigües Sabadell ha presentat la campanya educativa “Gotes Màgiques” i ha posat en valor el projecte d’inclusió laboral amb la Fundació EVEHO, a través del qual joves en situació de vulnerabilitat s’han format i treballen instal·lant nous comptadors d’aigua. “El nostre personal ha fet voluntariat per capacitar aquests joves, i alhora els estem donant oportunitats laborals reals”, han destacat des de la companyia. El president de CIPO, Joan Madaula, ha agraït “la col·laboració i implicació d’Aigües Sabadell amb el tercer sector” i ha explicat que CIPO s’encarrega del manteniment de jardineria de les dues depuradores de la ciutat.
En la mateixa línia de proximitat, l’empresa ha ressaltat l’èxit de les seves Oficines de Barri, punts d’atenció ubicats a les associacions veïnals de zones allunyades del centre. Actualment n’hi ha cinc —a Can Puiggener, Poblenou, Campoamor, Creu de Barberà i Can Rull— i durant el 2024 han atès més de 100.000 consultes de veïns i veïnes.
Una reducció de l’impacte ambiental
Des del 2021, Aigües Sabadell ha reduït un 8% la seva petjada de carboni, gràcies sobretot a l’autoproducció d’energia verda. Tots els dipòsits i depuradores del servei compten ja amb plaques solars fotovoltaiques —excepte el dipòsit de Can Llong, que en tindrà abans de l’estiu de 2026—. En l’àmbit operatiu, la companyia ha completat la renovació de més de 5.000 metres de canonades a Torre-romeu i treballa actualment a Can Rull, on les obres s’allargaran fins a principis de 2026. Paral·lelament, ha reforçat la seva aposta per la formació interna amb més de 4.000 hores de capacitació dels seus equips professionals aquest any. Pel que fa al preu de l’aigua –un dels elements pitjor valorats pels clients, conjuntament amb el gust de l’aigua– Aigües Sabadell ha recordat que és un 28% inferior a la mitjana europea, i que el cost per a les famílies sabadellenques representa només el 0,8% de la renda, molt per sota del llindar del 3% establert per l’ONU.
Sabadell, ciutat referent en gestió de l’aigua
La regidora de Transició Ecològica, Sílvia García, ha posat en valor la trajectòria d’Aigües Sabadell i la col·laboració público-privada que fa possible aquests avenços: “Sabadell és una ciutat referent, a nivell estatal i europeu, en la gestió integral de l’aigua. Parlem sempre de reptes, però és important veure també tot el que hem aconseguit”, diu.