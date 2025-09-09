La nova potabilitzadora d'Aigües Sabadell, pràcticament a punt

La companyia Aigües Sabadell ja ha acabat la part principal de les obres de la nova planta potabilitzadora d’aigua a la Serra d’en Camaró, al carrer de Prat de la Riba – al costat del Tennis–. Suposa una inversió d’uns 950.000 euros, que també incloïen rehabilitar el dipòsit soterrat que Aigües Sabadell té en aquest punt.
El director general de la companyia sabadellenca, Lluís Jordan, remarca que “volem que el 2026 el puguem iniciar amb aigua denominació d’origen 100% Sabadell”. L’objectiu és completar la posada en marxa de la infraestructura des d’ara fins a final d’any, per la qual cosa ara cal dur a terme les connexions secundàries de la part del tractament i la connexió secundària al clavegueram, així com les proves de tota la maquinària.
La planta potabilitzadora tractarà part de l’aigua freàtica, procedent del subsol, que es vol obtenir gràcies al projecte Sabadell Aigua Circular i que preveu recuperar fins a 1 hm3 d’aigua freàtica cada any. A banda, sumant 1 hm3 més d’aigua regenerada, en total es preveuen reaprofitar 2 hm3 d’aigua, que equivalen al 20% de la que es consumeix a la ciutat anualment.
Al llarg d’aquest any, Aigües Sabadell ha dut a terme diferents obres per canalitzar l’aigua freàtica i permetran tractar l’aigua de les mines Vinyals i Ripoll i el pou del parc de Catalunya. Les obres de canalització van començar al carrer de Prat de la Riba, van avançar fins a la ronda de Zamenhof, el carrer de Vilarrúbias i la carretera de Caldes.
Aquesta actuació forma part d’un projecte de 2,5 milions d’euros, 1,5 dels quals aportats per l’Agència Catalana de l’Aigua. A la depuradora de Sant Pau de Riu-sec s’hi ha construït un nou grup de pressió que enviarà l’aigua regenerada fins a Can Gambús. A Can Gambús i al polígon de Sant Pau de Riu-sec l’aigua regenerada es podrà utilitzar per regar més zones verdes, usos industrials i, també, per a les cisternes de lavabos en els edificis que es construeixin nous.