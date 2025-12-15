L'oposició de Sabadell critica el "triomfalisme" de Marta Farrés: "On són els pisos que ha promès?"

"Triomfalista", "poc realista" i "gens autocrític". Els grups de l'oposició creuen que el balanç de 2025 de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, està allunyat de la realitat dels veïns. ERC, En Comú Podem i PP coincideixen a demanar una solució als problemes d'accés a l'habitatge. Tant els preus de lloguer com de compra han tocat sostre. Arrendar un pis de 80 metres quadrats a la ciutat suposa 944 euros al mes, un 21,6% més que fa cinc anys, segons el portal immobiliari Idealista.
La líder d’ERC, Sílvia Renom, creu que és una “falta de realisme i de respecte” que Farrés parli de “victòria” mentre es pregunta on són “els 425 pisos que ha promès”, en referència a les promocions projectades a la Roureda i a Can Gambús. El portaveu d’En Comú Podem, Joan Mena, exigeix que el Govern faci públic el Pla d’Habitatge 2030. “Acabar l’any sense aquest document és un fracàs de l'executiu local, que va tard a fer front al principal problema dels sabadellencs”, exposa el regidor.
La falta de promocions públiques també inquieta el PP. La seva portaveu, Cuca Santos, denuncia que "hi ha persones treballadores que no poden accedir a un habitatge" i també demana mesures davant de l'augment del sensellarisme. "Tenim més persones vivint al carrer que mai", recorda la regidora. Des dels comuns, Mena també exigeixen una "solució estructural" en el curt termini.
El Govern s’ha compromès a construir 400 pisos de protecció oficial en els pròxims anys, que suposaran una inversió municipal de més de 100 milions d’euros. En el seu balanç, l’alcaldessa es va anticipar a les crítiques i va assegurar que "no seria ètic fer triomfalisme" amb la vivenda: “És un problema molt greu i generalitzat. Fem tot el que podem, però no és prou i tampoc no podem anar sols”, va afirmar.
Rebaixes d'impostos
Gran part del balanç de Farrés es va centrar en destacar la conjuntura econòmica a Sabadell. Renom creu que l'alcaldessa "viu d'esquena" a la realitat de moltes famílies quan "ignora" qüestions com el cost de la vida, la precarietat o les pujades d'impostos municipals. La portaveu popular coincideix i torna a demanar una rebaixa en els tributs per a les classes mitjanes i treballadores, que estan "asfixiades" per una "pressió fiscal que no para de créixer". Santos també pensa que s'han de prendre mesures per incentivar l'ocupació i evitar una "fuga de talent jove".
Més barris i canvis al Ripoll
L’alcaldessa va reivindicar les inversions arreu de la ciutat en el marc de la campanya ‘Els diners als carrers’. Renom creu que hi ha barris “oblidats, sense millores visibles”, com Hostafrancs, l’Eixample i la Serra d’en Camaró, tot mentre “el Govern ven grans titulars”.
Una vegada més, En Comú Podem posa el focus en el Ripoll i proposa aturar les modificacions urbanístiques per habilitar empreses a l’entorn del riu.