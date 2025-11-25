Crit d'alarma de Creu Roja Sabadell: "Hi ha 386 persones sense llar"

El sensellarisme a Sabadell ha crescut a un ritme que preocupa a les entitats socials, especialment ara amb la caiguda de les temperatures. Creu Roja Sabadell ha atès 386 persones sense llar de forma recurrent fins al novembre d’aquest any, segons les dades actualitzades de les Unitats d’Emergència Social (UES). La xifra representa un salt del 28,7% respecte al 2024 i confirma una tendència ascendent que ve de lluny: l’any 2021 eren 140 persones, el 2023 van passar a 257 i, el 2024 a 300. El coordinador de Creu Roja Sabadell, David Jové, alerta que “el creixement alarma profundament tant a l’administració com a les entitats”. Explica que una part important de la població atesa “està en mobilitat constant, gent de pas que sovint ve de Barcelona”.
Tot i això, subratlla que el creixement del sensellarisme recurrent és “alarmant”. En total, sumant les actuacions puntuals, les UES han atès 655 persones segons les darreres dades“Una bona part no resideixen als nostres carrers, però passen per Sabadell i contacten amb nosaltres”, precisa. Jové admet que aquest augment està portant les entitats al límit: “El creixement tensiona molt el sistema. Fem un crit d’alarma per demanar ajuda, ara més que mai, al teixit social i empresarial de Sabadell”. La Creu Roja necssita més recursos, més mans i més suport econòmic per poder comprar mantes, roba o menjar. També demana continuar apostant per la coordinació interinstitucional: “Hem d’enfortir més que mai la relació entre les administracions i les entitats”.
Tot i que encara no s’ha activat l’Operació Fred —el protocol especial per baixes temperatures funciona a Sabadell des de l’1 de desembr— les entitats ja hi treballen. Jové recorda que “viure al carrer és dur tot l’any” i que per això les UES surten cada setmana: ara, dimarts i dimecres; i quan l’operatiu s’activa, de dissabte a dimecres.