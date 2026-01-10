El Mercat Central de Sabadell es transforma en un estudi de dibuix

Des de fa més d’una dècada, Dibuixant Sabadell omple carrers, places i espais emblemàtics de la ciutat amb creadors que volen gaudir del dibuix i la creació artística en companyia. Nascut l’any 2012, el col·lectiu impulsa trobades gratuïtes i obertes a tothom per practicar el dibuix urbà o urban sketching. En aquest temps, els dibuixos de tots aquells que hi han participat al llarg dels anys han esdevingut una forma única de descobrir Sabadell.
Aquest dissabte 10 de gener la cita ha tingut lloc a l’interior del Mercat Central de Sabadell, un escenari ideal per als nous objectius que es proposa el grup per a aquest nou any, en el que ha estat la seva primera trobada. El seu nou enfocament, com ens ha explicat part de l’organització, és centrar el dibuix en les persones, i el Mercat és una localització ideal per poder trobar i dibuixar un gran nombre de persones ben diferents en un curt període de temps.
Per a ells es tracta d’un repte estimulant: venedors que no s’aturen, clients que entren i surten, gestos quotidians que duren només uns segons... Hem pogut parlar amb alguns d’aquests gairebé trenta dibuixants, habituals i noves incorporacions, que han decidit inspirar les seves creacions en el Mercat Central.
Tres mirades, tres dibuixants
Carme Martínez, membre de l’organització de Dibuixant Sabadell, detalla aquest canvi de mirada del grup: "Hem decidit fer el Mercat perquè aquest any ens volem dedicar a dibuixar persones i pocs espais a Sabadell concentren tanta gent com el Mercat Central el matí d’un dissabte".
Segons Martínez, a la trobada hi han participat unes trenta persones, tot i que destaca que sempre és difícil preveure l’assistència. "No sabem mai exactament qui vindrà, i sovint hi ha gent que s’hi incorpora per primera vegada".
Martínez dibuixa des de sempre i recorda que el col·lectiu fa més d'una dècada que dibuixa al carrer. Per a ella, organitzar les trobades és una manera de fer comunitat. "M’agrada fer la proposta, compartir-la a les xarxes socials i veure qui ve. Amb els anys he conegut molta gent i molts estils diferents". També subratlla la diferència entre dibuixar arquitectura i persones: "És molt diferent, i tot i que pot semblar una obvietat, quan dibuixes un edifici està quiet i quan fas una persona, no".
Hande Savas Kazu és una de les persones que s’ha incorporat per primera vegada al grup. És professora d’art i va arribar a Sabadell fa dos anys des de Polònia; explica que el dibuix ha estat sempre present a la seva vida: "Vaig començar a dibuixar des de molt petita, i a partir d’aquí va ser la meva passió; per això vaig estudiar dibuix".
Savas Kazu assenyala que va conèixer Dibuixant Sabadell a través d’Instagram. "És el meu primer cop amb els urban sketchers; vaig descobrir la seva iniciativa de quedar i anar a dibuixar a les xarxes socials", recalca. Destaca especialment el caràcter del grup. "És un grup molt bonic de gent" afirma, valorant l’ambient obert i acollidor de la trobada.
Eli Gutiérrez, veïna de Can Rull, està vinculada al moviment de l’urban sketching des del 2017 i ha participat en trobades amb diferents col·lectius. "Sobretot he fet trobades amb els urban sketchers de Sabadell i Terrassa, però també amb d’altres de Catalunya", remarca. Per a ella, les xarxes socials són una eina fonamental dins del moviment: "Les xarxes socials són clau; els vaig descobrir a través d’elles i em va agradar molt el format de fer una trobada un cop al mes per dibuixar tots junts".
Gutiérrez explica que dibuixa des de sempre, però que el punt d’inflexió va arribar el 2017."“Gràcies a un regal del meu marit, un lot d’aquarel·les, vaig descobrir la importància del color". A partir d’aquell moment, va començar a formar-se amb cursos i tutorials, fins que el dibuix i la pintura es van convertir en una part essencial de la seva vida.
Sobre el canvi de temàtica d’aquest any, apunta que, tot i que li agrada especialment dibuixar edificis, també troba atractiu el repte de les figures humanes: "Les persones tenen el seu encant: quan les dibuixes perceps el moviment, els gestos, els colors. És molt bonic i et fa treballar amb precisió in situ".